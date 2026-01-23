Уряд Канади готує законопроєкт про онлайн-шкоду, який може заборонити користування соціальними мережами дітям до 14 років. Джерела видання повідомляють, що рішення ухвалюється на тлі дій Австралії, яка вже ввела заборону для користувачів молодше 16 років. Подібні кроки також обговорюють у Великій Британії. Про це повідомляє The globe and mail.

Дивіться також Мертвий інтернет: чи зникнуть соцмережі через штучний інтелект і що їх може замінити

Як Канада планує обмежити доступ дітей до соцмереж?

Наразі в Канаді діє обмеження для дітей до 13 років, однак на практиці його легко обходять, вказуючи неправдивий вік під час реєстрації. Нову пропозицію про підвищення вікового порогу до 14 років ще має затвердити кабінет міністрів. За даними джерел, обговорення може розпочатися вже наступного місяця. Паралельно розглядається питання створення окремого регулятора, який контролюватиме дотримання заборони.

Запланований закон має замінити попередній законопроєкт 2024 року, який не був ухвалений через федеральні вибори. Очікується, що нову версію документа представлять упродовж найближчих місяців.

Як пише Mobile syrup, влада Канади аргументує ініціативу турботою про безпеку дітей. За словами правозахисників, відсутність ефективного контролю в інтернеті робить неповнолітніх вразливими до сексуальної експлуатації, грумінгу та шахрайства. Дані Канадського центру захисту дітей свідчать, що з червня 2022 року до кінця грудня 2025 року організація зафіксувала 127 випадків поширення екстремального насильства онлайн, причому більшість із них припадає на останній рік.

Прикладом для Канади стала Австралія, де уряд заборонив доступ до соцмереж для осіб молодше 16 років. До списку потрапили Facebook, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick і Twitch. Водночас обмеження не поширилися на Google Classroom, YouTube Kids і WhatsApp, а також на Roblox і Discord, хоча частина критиків наполягає на їх включенні.

Австралія контролює виконання заборони через великі штрафи для компаній – до 49,5 млн австралійських доларів за серйозні або повторні порушення. Соцмережі зобов'язані вживати розумних заходів для перевірки віку користувачів, зокрема використовувати технології розпізнавання обличчя, голосу або перевірку документів.

Наприкінці минулого року Meta почала масово блокувати акаунти, підозрювані у порушенні вікових вимог. Користувачам, яких помилково заблокували, запропонували підтвердити вік за допомогою документа або відеоселфі. На цьому тлі канадський федеральний суд нещодавно дозволив TikTok і надалі працювати в країні, що додає дискусії про регулювання соцмереж нових відтінків.