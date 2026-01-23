Правительство Канады готовит законопроект об онлайн-школе, который может запретить пользование социальными сетями детям до 14 лет. Источники издания сообщают, что решение принимается на фоне действий Австралии, которая уже ввела запрет для пользователей младше 16 лет. Подобные шаги также обсуждают в Великобритании. Об этом сообщает The globe and mail.

Смотрите также Мертвый интернет: исчезнут ли соцсети из-за искусственного интеллекта и что их может заменить

Как Канада планирует ограничить доступ детей к соцсетям?

Сейчас в Канаде действует ограничение для детей до 13 лет, однако на практике его легко обходят, указывая ложный возраст при регистрации. Новое предложение о повышении возрастного порога до 14 лет еще должен утвердить кабинет министров. По данным источников, обсуждение может начаться уже в следующем месяце. Параллельно рассматривается вопрос создания отдельного регулятора, который будет контролировать соблюдение запрета.

Запланированный закон должен заменить предыдущий законопроект 2024 года, который не был принят из-за федеральных выборов. Ожидается, что новую версию документа представят в течение ближайших месяцев.

Как пишет Mobile syrup, власти Канады аргументируют инициативу заботой о безопасности детей. По словам правозащитников, отсутствие эффективного контроля в интернете делает несовершеннолетних уязвимыми к сексуальной эксплуатации, грумингу и мошенничеству. Данные Канадского центра защиты детей свидетельствуют, что с июня 2022 года до конца декабря 2025 года организация зафиксировала 127 случаев распространения экстремального насилия онлайн, причем большинство из них приходится на последний год.

Примером для Канады стала Австралия, где правительство запретило доступ к соцсетям для лиц моложе 16 лет. В список попали Facebook, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch. В то же время ограничения не распространились на Google Classroom, YouTube Kids и WhatsApp, а также на Roblox и Discord, хотя часть критиков настаивает на их включении.

Австралия контролирует выполнение запрета через крупные штрафы для компаний – до 49,5 млн австралийских долларов за серьезные или повторные нарушения. Соцсети обязаны принимать разумные меры для проверки возраста пользователей, в частности использовать технологии распознавания лица, голоса или проверку документов.

В конце прошлого года Meta начала массово блокировать аккаунты, подозреваемые в нарушении возрастных требований. Пользователям, которых ошибочно заблокировали, предложили подтвердить возраст с помощью документа или видеоселфи. На этом фоне канадский федеральный суд недавно разрешил TikTok и в дальнейшем работать в стране, что добавляет дискуссии о регулировании соцсетей новых оттенков.