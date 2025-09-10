Після презентації нових iPhone 17 компанія Apple традиційно оновила асортимент свого онлайн-магазину. Серед нових аксесуарів з'явився пристрій, який під час трансляції ми бачили лише побіжно – величезний, але потужний адаптер живлення, створений спеціально для швидкої зарядки смартфонів.

Перше і, здається, єдине знайомство з новим адаптером відбулося на 35-й секунді презентації Apple. У кадрі з'являється рука, що під'єднує пристрій до розетки, а потім швидко зникає, даючи нам повний візуальний огляд новинки, яка офіційно називається "40W Dynamic Power Adapter with 60W Max". 24 Канал дослідив наявну інформацію і готовий поділитися нею в матеріалі.

Чим особливий новий адаптер живлення?

Dynamic Power Adapter з'явився в американському магазині Apple поряд із ремінцем Crossbody Strap, чохлами TechWoven та оновленим акумулятором MagSafe Battery Pack. Він коштує порівняно скромні 39 доларів, а його головною особливістю є технологія Dynamic Power. Вона дозволяє адаптеру динамічно регулювати вихідну потужність, досягаючи пікових значень до 60 Вт. Це надає значний приріст у швидкості зарядки, поєднуючи переваги потужніших зарядних пристроїв у компактному, кишеньковому корпусі.

Це означає, що вам більше не потрібно носити з собою кілька різних адаптерів для різних пристроїв, щоб не пошкодити батарею того чи іншого продукту Apple непідходящою потужністю. Нове рішення самостійно адаптує потужність під ваші потреби.

Згідно з офіційним описом, новий адаптер здатний зарядити акумулятор моделей iPhone 17 до 50% приблизно за 20 хвилин.

Для смартфона iPhone Air цей же показник досягається приблизно за 30 хвилин.

Це робить його ідеальним рішенням для власників найновіших пристроїв Apple, які прагнуть максимально скоротити час очікування.



40W Dynamic Power Adapter with 60W Max / Скриншот 24 Каналу

Сумісність

Цікаво, що в списку сумісних пристроїв вказані лише моделі iPhone, починаючи з лінійки iPhone 15. Чому? Річ у тім, що адаптер працює лише у випадку наявного USB-C, а компанія встановлює його у смартфонах лише з 2023 року, починаючи з iPhone 15. Таким чином з новим адаптером ви зможете зарядити всі моделі iPhone 15, iPhone 16 та iPhone 17 включно з iPhone Air.

Водночас адаптер підтримує практично всі покоління навушників AirPods та годинників Apple Watch. Ось повний список сумісності.

Моделі Apple Watch:

Apple Watch Ultra 3.

Apple Watch SE 3.

Apple Watch SE.

Apple Watch Series 11.

Apple Watch Series 10.

Apple Watch Series 9.

Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 7.

Apple Watch Series 6.

Apple Watch Series 5.

Apple Watch Series 4.

Apple Watch Series 3.

Apple Watch Series 2.

Apple Watch Series 1.

Apple Watch першого покоління.

Моделі AirPods:

AirPods Pro 3.

AirPods 4.

AirPods 4 з Active Noise Cancellation.

AirPods Pro 2.

AirPods Pro 2 з MagSafe Charging Case (Lightning).

AirPods Pro (перше покоління) з MagSafe Lightning Charging Case.

AirPods (3rd generation) з MagSafe Charging Case.

AirPods (3rd generation) з Lightning Charging Case.

AirPods з Wireless Charging Case (друге покоління).

AirPods (друге покоління).

AirPods Max.

AirPods Max (Lightning Connector).

AirPods (перше покоління).



40W Dynamic Power Adapter with 60W Max / Фото Apple

Конкретні показники швидкості зарядки для старіших моделей iPhone чи інших гаджетів компанія не уточнює, фокусуючись на перевагах для флагманів 2025 року.

Як і заведено в найкращих традиціях Apple, зарядний кабель продається окремо.

Про доступність в Україні поки нічого не відомо.