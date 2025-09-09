На презентації "Awe dropping"9 вересня Apple представила оновлену лінійку розумних годинників. Компанія показала три нові моделі: незначно оновлений Apple Watch Series 11, суттєво модернізований Apple Watch Ultra 3 та довгоочікуваний бюджетний Apple Watch SE 3.

Apple вже традиційно розпочинає осінню презентацію з годинників. Цьогорічне оновлення стало значним для наручних ґаджетів. 24 Канал уважно стежив за анонсами і має про що розповісти фанатам техніки Apple.

Apple Watch 11

Одним із головних нововведень Apple Watch Series 11 стала функція моніторингу артеріального тиску. Годинник тепер може повідомляти користувача про ознаки гіпертонії. За даними досліджень, близько мільйона людей можуть не знати про наявність у них цього захворювання, тому така функція має великий потенціал для ранньої діагностики.



Функція відстежування гіпертонії в нових Apple Watch Series 11 / Фото Apple

Значні покращення отримала й функція відстеження сну. Новий розвинений Sleep Score дозволяє годиннику аналізувати якість нічного відпочинку на високому рівні. Пристрій визначає різні фази сну, розраховує ідеальний час для засинання та пробудження, а потім надає детальну статистику для покращення сну.



Годинник отримав функції відстежування якості сну / Фото Apple

Нове покоління годинників стало значно витривалішим. Автономність зросла до 24 годин роботи на одному заряді, а також з'явилася підтримка мобільних мереж 5G, що робить годинник ще більш незалежним від iPhone. Крім того, дисплей Series 11 став удвічі стійкішим до появи подряпин.

Apple також продовжує свою екологічну ініціативу. Корпус стандартної версії Apple Watch Series 11 виготовлено зі 100% переробленого алюмінію, тоді як для топової моделі використали 100% перероблений титан.

Apple Watch Series 11 використовує перероблений алюміній та титан / Фото Apple



Функції Apple Watch Series 11 / Фото Apple

Apple Watch SE

Оновлення отримала і більш доступна модель Apple Watch SE. Вперше в історії лінійки SE, годинник отримав підтримку функції Always On Display. Це стало можливим завдяки новому потужному процесору S10, який також забезпечує підтримку керування жестами та надає доступ до розширеного аналізу сну Sleep Score.



Apple Watch SE / Фото Apple

Нова модель отримала підтримку мобільного зв'язку 5G. Час автономної роботи складає стандартні 18 годин, однак важливим покращенням стала поява швидкої зарядки, яка тепер працює вдвічі швидше, ніж у попереднього покоління Apple Watch SE 2.



Легша версія Apple Watch отримала значні оновлення / Фото Apple

Apple Watch Ultra 3

Apple оновила свій флагманський годинник, представивши Apple Watch Ultra 3. Пристрій отримав покращений дисплей, розширені можливості супутникового зв'язку та підтримку 5G. Попри значні оновлення, компанія зберегла стартову ціну на рівні попередньої моделі.



Apple Watch Ultra 3 / Фото Apple

Лінійка Apple Watch Ultra, вперше представлена у 2022 році, минулого року не отримала суттєвих апаратних покращень, обмежившись лише новим чорним кольором. Цьогоріч модель Ultra 3 отримала більш значущі оновлення. Компанія повідомила про покращення дисплея, вдосконалення супутникового зв'язку та додала підтримку мереж 5G.



Усі важливі оновлення Apple Watch Ultra 3 / Фото

Попри прогнози аналітиків з Волл-стріт про можливе підвищення цін, Apple оголосила вартість нової лінійки годинників, зберігши ціни на рівні минулого року.

Ціни на нові Apple Watch