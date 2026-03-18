Легендарна 3 Series стане електромобілем: що відомо про новий BMW i3

Компанія BMW готує до запуску першу повністю електричну версію своєї культової 3 Series. Седан BMW i3 (2027 electric sedan) на новій платформі Neue Klasse стане ключовою моделлю бренду в епоху електромобілів і піде у виробництво вже в серпні.

3 Series існує понад пів століття, і вперше за свою історію вона отримає повністю електричну версію. Новий i3 стане другим автомобілем BMW на платформі Neue Klasse після кросовера BMW iX3, який уже показав високий рівень ефективності та керованості. Про це пише Ars technica.

Чим здивує електрична "трійка"?

Зовні серійна модель зберегла багато рис концепту. Традиційна решітка радіатора у формі "нирок" залишилася, але хром замінили світловими елементами. Капот має характерне заглиблення, а сам дизайн виглядає стриманіше, ніж у нових електричних SUV бренду.

Найбільші зміни торкнулися задньої частини. Через практичність конструктори підняли лінію багажника, щоб збільшити об’єм, тому серійна версія втратила частину елегантності концепту. Водночас збережено фірмовий вигин заднього вікна Hofmeister kink. На старті продажів буде доступний лише седан, але компанія вже показала силует універсала Touring.

Габарити автомобіля становлять приблизно 4,76 м у довжину при колісній базі майже 2,9 м. Салон нагадує інтер’єр iX3, але з нижчим дахом. Тут є фізичні кнопки на центральній консолі, трапецієподібний сенсорний екран, панорамний дисплей Panoramic Vision і голосовий асистент на базі Amazon Alexa. Завдяки електричній архітектурі на задньому ряду достатньо простору, хоча пасажири сидять трохи вище за передніх.

Як пише Top gear, технічно i3 отримав силову установку шостого покоління BMW. Основою є 800-вольтна батарея з новими циліндричними елементами, що мають на 20% більшу щільність енергії. Підтримується швидка зарядка потужністю до 400 кВт, а максимальний запас ходу може сягати приблизно 708 км – на третину більше, ніж у попередніх електромобілів бренду.

На старті з’явиться версія i3 50 xDrive із двома електромоторами: асинхронним спереду та синхронним з електромагнітним збудженням ззаду. Сукупна потужність становить 463 к.с. Система стала на 40% ефективнішою, легшою і дешевшою у виробництві. Автомобіль також містить близько 30% перероблених матеріалів, що знижує вплив на довкілля.

BMW iX3/ Фото BMW

BMW традиційно робить ставку на керованість. Розподіл ваги близький до ідеальних 50:50, центр мас низький, а налаштування підвіски спрямовані на комфорт без втрати динаміки. Рекуперативне гальмування виконує до 95% уповільнення, а режим керування однією педаллю забезпечує плавну зупинку.

Автомобіль став повністю програмно визначеним – усі системи стабілізації, тяги та гальмування створені заново. За словами BMW, саме програмне забезпечення, а не "залізо", забезпечує новий рівень керованості, аж до можливості легше входити в контрольований занос.

Системи допомоги водієві працюють у двох режимах. Базовий вимагає тримати руки на кермі, але функціонує навіть на швидкості понад 130 км/год. Просунутий режим дозволяє їх прибрати, контролюючи увагу водія, дотримується обмежень швидкості, може зупинятися на світлофорі й рушати знову. Також доступне дистанційне паркування через смартфон.

У майбутньому лінійку доповнить електрична версія M3 з чотирма моторами, яка має з’явитися наступного року.