У 2022 році BMW опинилася в центрі гучного скандалу після анонсу програми Functions on Demand. Вона передбачала оплату за доступ до функцій, для яких апаратне забезпечення вже встановлене в автомобілі. Найбільше обурення викликала ідея щомісячної плати за підігрів сидінь. Про це пише Tech Radar.

Чому BMW не відмовляється від моделі підписок?

Після хвилі критики німецький автовиробник пояснив, що якщо клієнт замовляє підігрів сидінь під час купівлі автомобіля, ця функція залишатиметься активною протягом усього строку служби машини. Водночас компанія не відмовилася від планів продавати окремі можливості як програмні підписки, наприклад використання камер як відеореєстратора.

Нещодавно керівниця з продуктових комунікацій BMW Александра Ландерс в інтерв'ю drive.com.au визнала, що старт програми з підписками на підігрів сидінь і керма був, ймовірно, не найкращим рішенням. Водночас вона захистила саму модель, зазначивши, що використання хмарних сервісів створює витрати для компанії, які необхідно покривати.

BMW також підтвердила, що продовжує вивчати можливість відкриття додаткових функцій за окрему плату. Так, електричний iX3 отримає опцію підписки на систему кругового огляду, а також на пакет Driving Assistant Pro, який включає розширений круїз-контроль з автоматичною зміною смуги руху та інші допоміжні функції для водія.

Представник BMW у коментарі The Drive заявив, що цифрові сервіси покликані дати покупцям більше комфорту та гнучкості вже після придбання автомобіля, відповідно до їхніх індивідуальних потреб.

Водночас BMW – не єдина компанія, яку критикують за підписки в автомобілях. Tesla нещодавно відмовилася від разової оплати за систему Full Self-Driving, а General Motors уже багато років стягує плату за сервіси OnStar. До того ж будь-який сучасний підключений автомобіль з часом потребує оплати мобільного інтернету для оновлень програмного забезпечення.

Основне невдоволення споживачів виникає тоді, коли плату вимагають за фізичні компоненти, вже встановлені в машині. Хоча BMW відступила від цієї ідеї, компанія все ще стягує регулярну плату за віддалене керування підігрівом сидінь і керма, пояснюючи це витратами на мобільні мережі та хмарне зберігання даних.

На тлі цифровізації автомобілів, особливо електрокарів, автовиробники шукають нові джерела доходу. Регулярні мікроплатежі за сервіси приносять стабільніший грошовий потік, ніж одноразова оплата під час купівлі авто. Цьому сприяє й зміна моделі володіння, коли все більше клієнтів користуються лізингом або короткостроковою орендою.

У таких умовах підхід Features-as-a-Service дає виробникам можливість випускати стандартні комплектації й заробляти на розблокуванні функцій. На тлі жорсткої конкуренції та трансформації ринку ці мікротранзакції, за оцінками експертів, нікуди не зникнуть.