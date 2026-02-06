В 2022 году BMW оказалась в центре громкого скандала после анонса программы Functions on Demand. Она предусматривала оплату за доступ к функциям, для которых аппаратное обеспечение уже установлено в автомобиле. Наибольшее возмущение вызвала идея ежемесячной платы за подогрев сидений. Об этом пишет Tech Radar.

Почему BMW не отказывается от модели подписок?

После волны критики немецкий автопроизводитель объяснил, что если клиент заказывает подогрев сидений при покупке автомобиля, эта функция будет оставаться активной на протяжении всего срока службы машины. В то же время компания не отказалась от планов продавать отдельные возможности как программные подписки, например использование камер как видеорегистратора.

Недавно руководитель по продуктовым коммуникациям BMW Александра Ландерс в интервью drive.com.au признала, что старт программы с подписками на подогрев сидений и руля был, вероятно, не лучшим решением. В то же время она защитила саму модель, отметив, что использование облачных сервисов создает расходы для компании, которые необходимо покрывать.

BMW также подтвердила, что продолжает изучать возможность открытия дополнительных функций за отдельную плату. Так, электрический iX3 получит опцию подписки на систему кругового обзора, а также на пакет Driving Assistant Pro, который включает расширенный круиз-контроль с автоматической сменой полосы движения и другие вспомогательные функции для водителя.

Представитель BMW в комментарии The Drive заявил, что цифровые сервисы призваны дать покупателям больше комфорта и гибкости уже после приобретения автомобиля, в соответствии с их индивидуальными потребностями.

В то же время BMW – не единственная компания, которую критикуют за подписки в автомобилях. Tesla недавно отказалась от разовой оплаты за систему Full Self-Driving, а General Motors уже много лет взимает плату за сервисы OnStar. К тому же любой современный подключенный автомобиль со временем требует оплаты мобильного интернета для обновлений программного обеспечения.

Основное недовольство потребителей возникает тогда, когда плату требуют за физические компоненты, уже установленные в машине. Хотя BMW отступила от этой идеи, компания все еще взимает регулярную плату за удаленное управление подогревом сидений и руля, объясняя это затратами на мобильные сети и облачное хранение данных.

На фоне цифровизации автомобилей, особенно электрокаров, автопроизводители ищут новые источники дохода. Регулярные микроплатежи за сервисы приносят более стабильный денежный поток, чем одноразовая оплата при покупке авто. Этому способствует и изменение модели владения, когда все больше клиентов пользуются лизингом или краткосрочной арендой.

В таких условиях подход Features-as-a-Service дает производителям возможность выпускать стандартные комплектации и зарабатывать на разблокировке функций. На фоне жесткой конкуренции и трансформации рынка эти микротранзакции, по оценкам экспертов, никуда не исчезнут.