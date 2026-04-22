"Ми знову змінимо світ": майбутній CEO Apple зробив гучну заяву

Майбутній генеральний директор Джон Тернус поділився своїм баченням розвитку Apple під час внутрішньої зустрічі. Він заявив про новий етап інновацій, особливо в напрямку штучного інтелекту, та пообіцяв амбітні зміни для продуктів і сервісів компанії.

Про перші заяви Джона Тернуса щодо майбутнього Apple розповів журналіст Bloomberg Марк Герман.

Що саме готує Apple під керівництвом Тернуса?

Під час закритої зустрічі співробітників, яка відбулася у Театрі Стіва Джобса, майбутній CEO Джон Тернус виступив разом із чинним керівником Тім Кук. Тернус назвав нинішній період найцікавішим за всю свою кар'єру в компанії.

За його словами, Apple входить у фазу, коли технології відкривають принципово нові можливості. Особливий акцент він зробив на розвитку штучного інтелекту, який, за його оцінкою, має майже безмежний потенціал. Це означає, що майбутні продукти та сервіси компанії можуть отримати нові функції та сценарії використання, які раніше були неможливими.

Водночас Тернус не розкрив конкретних деталей майбутніх розробок. Однак він дав зрозуміти, що компанія готує масштабні зміни, підсумувавши свою промову заявою про намір "знову змінити світ".

Apple продовжить стояти на своєму

Окремо він наголосив, що навіть на фоні технологічних проривів Apple не відмовиться від своїх ключових принципів. Дизайн залишатиметься фундаментом усіх продуктів, а питання конфіденційності користувачів і екологічної відповідальності й надалі будуть серед пріоритетів.

Щодо Тіма Кука, він повідомив співробітникам, що не планує повністю залишати компанію. Після передачі посади генерального директора він має намір довгий час залишатися виконавчим головою ради директорів. У цій ролі Кук допомагатиме у стратегічних питаннях і взаємодії з політичними структурами по всьому світу.

Офіційно Джон Тернус очолить Apple вже 1 вересня, відкривши нову сторінку в історії компанії.

Хто такий Джон Тернус і чому саме він очолить Apple?

Джон Тернус – інженер із понад 20-річним досвідом у Apple, який працює в компанії з 2001 року. Він керував розробкою ключових продуктів – від iPhone і Mac до AirPods і Vision Pro – та відіграв важливу роль у переході комп'ютерів Mac на власні чипи Apple Silicon, як пише The Guardian.

Саме під його керівництвом компанія розширила лінійку пристроїв і зміцнила позиції на ринку ПК та носимих ґаджетів. Крім того, Тернус відомий прагматичним стилем управління та фокусом на якості продуктів, а не на гучних обіцянках.

Якщо коротко підсумувати реакцію технологічної спільноти та лідерів галузі, то призначення Тернуса на пост CEO Apple вважають логічним продовженням курсу компанії: він добре знає внутрішні процеси Apple і вже багато років входить до ключової команди, яка формує її продуктову стратегію .