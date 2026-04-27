Новий CEO Apple зробив важливу заяву про стратегію компанії

Новий генеральний директор Apple Inc. Джон Тернус під час свого першого внутрішнього виступу дав зрозуміти, що компанія не збирається відмовлятися від курсу на розвиток сервісів. Замість акценту на нових iPhone чи складних ґаджетах він відкрито підтримав напрямок, який уже приносить Apple понад 100 мільярдів доларів.

Як повідомляє журналіст Bloomberg Марк Гурман, Тернус значну частину виступу присвятив підрозділу сервісів, який сьогодні очолює Едді К'ю (Eddy Cue). Саме цей напрямок вже давно став одним із ключових джерел стабільного доходу для компанії.

Чому новий CEO Apple зробив ставку саме на сервіси?

За словами Тернуса, він захоплюється тим, що вдалося побудувати команді сервісів, і не планує сповільнювати її розвиток. Навпаки, новий CEO прямо заявив про намір розширювати цей напрямок.

Щоб підкреслити свою позицію, він навіть навів власний щоденний сценарій використання продуктів Apple. Зранку – Apple Music, у дорозі – подкасти, для покупок – Apple Pay, для зберігання даних – iCloud, а ввечері – перегляд контенту через Apple TV+.

Особливу увагу Тернус приділив саме Apple Pay. Він назвав цей сервіс своїм улюбленим продуктом компанії та зазначив, що він фактично змінив сам підхід до комерції та спосіб, яким люди здійснюють покупки. На його думку, саме тут найкраще поєднуються апаратна частина, програмне забезпечення та сервіси Apple.

Для компанії це важливий сигнал. Раніше Тім Кук (Tim Cook) разом з Едді К'ю та колишнім фінансовим директором Лукою Маестрі (Luca Maestri) кілька років послідовно зміщували акцент бізнесу з продажу iPhone на модель стабільного прибутку від підписок і цифрових сервісів. Це стало особливо важким на тлі уповільнення зростання продажів смартфонів, пише Phone Arena.

Інвестори побоювалися, що керівник із сильним бекграундом у "залізі" може повернути компанію до старої моделі, де головний фокус – лише на пристроях. Але вже перший виступ Тернуса фактично закрив ці сумніви.

Особливо показовим став вибір саме Apple Pay як прикладу. Сервіс існує майже десять років, але продовжує активно розвиватися: з'являються розстрочки, бонусні програми, нові сценарії оплати та розширені можливості оформлення покупок. За оцінками, Apple отримує близько 4 мільярдів доларів на рік завдяки комісії у 0,15% з транзакцій.

Фактично, Тернус дав зрозуміти: незалежно від того, хто очолює компанію, стратегія регулярного доходу через сервіси залишається незмінною. І для Apple – це, ймовірно, навіть важливіше за черговий новий iPhone.