Apple очікувано представила iPhone 16e четвертого покоління. Новинка стала найдоступнішою моделлю серед останнього покоління iPhone, але отримала сучасні характеристики, включаючи новітній процесор та функції на базі штучного інтелекту.

Як повідомляє 24 Канал, компанія опублікувала інформацію про новий пристрій на спеціальній сторінці сайту, а також випустила короткий ролик на YouTube.

Читайте на сайті Базовий iPhone 17 виділиться серед усієї лінійки завдяки одному рішенню

Найдешевший iPhone представлено:

Дизайн та дисплей

Зовні iPhone 16e нагадує iPhone 14. Він оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2532×1170 пікселів та частотою оновлення 60 Гц. Яскравість екрана досягає 800 ніт у стандартному режимі та 1200 ніт у піковому. У верхній частині розташовано великий виріз для фронтальної камери та Face ID.

Процесор та продуктивність

iPhone 16e працює на новітньому чипі A18, який також використовується у старших моделях серії iPhone 16. Apple заявляє, що цей шестиядерний процесор на 80% швидший за A13 Bionic, встановлений в iPhone 11.

У моделі iPhone 16e використовується версія A18 зі спрощеним чотириядерним графічним процесором, однак пристрій все одно підтримує ігри AAA-класу та апаратне трасування променів. Чип також має 16-ядерний нейронний двигун, який у шість разів швидший за A13 Bionic.



iPhone 16e оснащений процесором A18 та функціями ШІ / Фото Apple

Новинка підтримує Apple Intelligence – систему штучного інтелекту, доступну на нових iPhone. Користувачі отримають такі функції, як Clean Up для видалення об'єктів з фото, розширений пошук у галереї, а також Image Playground, Genmoji та Writing Tools для редагування зображень, емодзі та текстів.

Крім того, пристрій інтегровано з ChatGPT, що забезпечує швидкий доступ до інформації. Apple наголошує, що більшість обчислень виконуються локально, а при використанні хмарних сервісів гарантується повна конфіденційність даних.

Модем власного виробництва та Action Button

iPhone 16e став першим смартфоном Apple із власним модемом C1, який забезпечує енергоефективне та швидке з'єднання 5G. Також у пристрої з’явилася кнопка Action Button, запозичена у флагманських моделей. Вона замінила перемикач режимів звуку та може бути налаштована для швидкого запуску ліхтарика, диктофона, перекладача або інших pfcnjceyrsd.

Камери та фотофункції

На відміну від інших моделей iPhone, 16e отримав лише одну основну камеру. Apple вирішила зробити смартфон доступнішим, залишивши тільки один 48-мегапіксельний модуль із фокусною відстанню 26 мм та діафрагмою ƒ/1.6.



iPhone 16e очікувано отримав лише 2 камери / Фото Apple

При цьому компанія обіцяє високу якість зйомки завдяки алгоритмам обробки зображень, а також 2-кратний беззбитковий зум. Відеозйомка підтримує роздільну здатність до 4K при 60 кадрах на секунду. Фронтальна камера має 12 МП та діафрагму ƒ/1.9, також підтримуючи запис відео у 4K при 60 FPS.

Дивіться також Інсайдери показали ймовірний дизайн iPhone 17 Air

Ціна та доступність

iPhone 16e надійде у продаж 28 лютого за ціною від 599 доларів за версію зі 128 ГБ пам’яті. Для порівняння, попередня бюджетна модель Apple, iPhone SE третього покоління, стартувала від 429 доларів.