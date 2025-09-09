iPhone 17 вже тут: тепер з екраном ProMotion та революцією у селфі-камері
На своїй презентації 9 вересня Apple показала новий iPhone 17. Цього року базова модель отримала значні оновлення, запозичивши кілька ключових технологій, які раніше були ексклюзивними для дорожчих Pro-версій.
Звичайні iPhone не рідко переймають найкращі функції старших моделей попереднього лайнапу, розповідає 24 Канал. Так сталося і цього року.
Що нового в базовому iPhone 17?
- iPhone 17 отримає трохи більший 6,3-дюймовий екран.
- Смартфон також нарешті отримає підтримку Pro Motion з частотою оновлення дисплея від 1 до 120 герців, про що користувачі благали роками. Завдяки цьому, як очікується, ігри на iPhone 17 мають стати кращими.
- Як завжди, iPhone 17 матиме керамічне покриття Ceramic Shield, і цього разу отримає 7-шарове антиблікове покриття для кращої читабельності. Компанія каже, що цього разу дисплей у три ради стійкіший до подряпин.
- В iPhone 17 встановлений процесор A19 за 3-нанометровим техпроцесом.
- Окрім кращої продуктивності та ефективності, збільшена пропускна здатність пам'яті для підтримки обробки моделей великих мов програмування на пристрої.
- ProMotion та A19 дозволяють відтворювати відео на iPhone 17 до 8 годин довше порівняно з iPhone 16!
- Також є 5-ядерний графічний процесор для завдань з ресурсомісткою графікою.
- Яскравість дисплея – 3000 нітів.
- Рамки знову стали тоншими.
Камери
iPhone 17 має дві камери. Apple називає цю систему Dual Fusion.
- Перша – 12-мегапіксельний телеоб'єктив з двократним збільшенням "оптичної якості" з власним каналом обробки зображень. Фокусна відстань 52 міліметр, технологія OIS.
- Друга – це 48-мегапіксельна надширококутна камера з фокусною відстанню 26 мм.
Фронтальну камеру назвали Centerstage, вона має набагато більший сенсор, ніж попередня модель. Вперше, за словами компанії, сенсор має квадратну, а не прямокутну форму. Це дозволяє робити селфі в будь-якій орієнтації без необхідності фізично повертати телефон. Фронтальна камера iPhone 17 може сама змінювати орієнтацію фотографії між альбомною та портретною, якщо, наприклад, виявляє більше людей на знімку. Зображення будуть з роздільною здатністю 18 мегапікселів, що є покращенням порівняно з 12 Мп, які мала передня камера iPhone 16.
Процесор
Не важко здогадатися, що в iPhone 17 встановлено оновлений процесор. Базова модель цього року оснащена процесором A19 з 3-нанометровою архітектурою. Apple заявляє, що він має більшу пропускну здатність пам'яті для підтримки обробки великих мовних моделей на пристрої. A19 також має п'ятиядерний графічний процесор. Це, а також дисплей із частотою оновлення 120 Гц, має покращити ігровий процес на iPhone 17.