На своїй презентації 9 вересня Apple показала новий iPhone 17. Цього року базова модель отримала значні оновлення, запозичивши кілька ключових технологій, які раніше були ексклюзивними для дорожчих Pro-версій.

Звичайні iPhone не рідко переймають найкращі функції старших моделей попереднього лайнапу, розповідає 24 Канал. Так сталося і цього року.

Дивіться також Apple повертає до життя Touch ID, але лише в одному смартфоні

Що нового в базовому iPhone 17?

iPhone 17 отримає трохи більший 6,3-дюймовий екран.

Смартфон також нарешті отримає підтримку Pro Motion з частотою оновлення дисплея від 1 до 120 герців , про що користувачі благали роками. Завдяки цьому, як очікується, ігри на iPhone 17 мають стати кращими.

з частотою оновлення дисплея , про що користувачі благали роками. Завдяки цьому, як очікується, ігри на iPhone 17 мають стати кращими. Як завжди, iPhone 17 матиме керамічне покриття Ceramic Shield, і цього разу отримає 7-шарове антиблікове покриття для кращої читабельності. Компанія каже, що цього разу дисплей у три ради стійкіший до подряпин .

. В iPhone 17 встановлений процесор A19 за 3-нанометровим техпроцесом.

за 3-нанометровим техпроцесом. Окрім кращої продуктивності та ефективності, збільшена пропускна здатність пам'яті для підтримки обробки моделей великих мов програмування на пристрої.

ProMotion та A19 дозволяють відтворювати відео на iPhone 17 до 8 годин довше порівняно з iPhone 16!

Також є 5-ядерний графічний процесор для завдань з ресурсомісткою графікою.

для завдань з ресурсомісткою графікою. Яскравість дисплея – 3000 нітів.

Рамки знову стали тоншими.



iPhone 17 має чудові покращення у дисплеї / Скриншот 24 Каналу

Камери

iPhone 17 має дві камери. Apple називає цю систему Dual Fusion.

Перша – 12-мегапіксельний телеоб'єктив з двократним збільшенням "оптичної якості" з власним каналом обробки зображень. Фокусна відстань 52 міліметр, технологія OIS.

Друга – це 48-мегапіксельна надширококутна камера з фокусною відстанню 26 мм.



Камери iPhone 17 / Скриншот 24 Каналу



Камери iPhone 17 / Скриншот 24 Каналу

Фронтальну камеру назвали Centerstage, вона має набагато більший сенсор, ніж попередня модель. Вперше, за словами компанії, сенсор має квадратну, а не прямокутну форму. Це дозволяє робити селфі в будь-якій орієнтації без необхідності фізично повертати телефон. Фронтальна камера iPhone 17 може сама змінювати орієнтацію фотографії між альбомною та портретною, якщо, наприклад, виявляє більше людей на знімку. Зображення будуть з роздільною здатністю 18 мегапікселів, що є покращенням порівняно з 12 Мп, які мала передня камера iPhone 16.

Процесор

Не важко здогадатися, що в iPhone 17 встановлено оновлений процесор. Базова модель цього року оснащена процесором A19 з 3-нанометровою архітектурою. Apple заявляє, що він має більшу пропускну здатність пам'яті для підтримки обробки великих мовних моделей на пристрої. A19 також має п'ятиядерний графічний процесор. Це, а також дисплей із частотою оновлення 120 Гц, має покращити ігровий процес на iPhone 17.



Головне про iPhone 17 / Скриншот 24 Каналу