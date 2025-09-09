На своей презентации 9 сентября Apple показала новый iPhone 17. В этом году базовая модель получила значительные обновления, позаимствовав несколько ключевых технологий, которые ранее были эксклюзивными для более дорогих Pro-версий.

Обычные iPhone нередко перенимают лучшие функции старших моделей предыдущего лайнапа, рассказывает 24 Канал. Так произошло и в этом году.

Смотрите также Apple возвращает к жизни Touch ID, но только в одном смартфоне

Новость дополняется..