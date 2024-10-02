Новий iPhone SE позбавили кнопки Home, натомість він отримає дещо дуже цікаве

Компанія Apple готується випустити наступне покоління iPhone SE на початку наступного року. Новий iPhone SE матиме дизайн, схожий на iPhone 14, позбудеться культової кнопки Home та запровадить функцію розпізнавання обличчя Face ID. Крім того, він підтримуватиме функції Apple Intelligence, що ще більше зближує його з топовими моделями компанії.

Про це розповів журналіст та аналітик Bloomberg Марк Гурман. iPhone SE, який востаннє оновлювався у 2022 році, покликаний запропонувати технології Apple за більш доступною ціною.

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Його поточна стартова ціна у 429 доларів приваблює економних споживачів, хоча пристрої-конкуренти пропонують більше можливостей за ту саму ціну. Майбутня модель SE завдяки своїм перевагам повинна залучити ширшу аудиторію.

Виробництво нового iPhone SE, що має внутрішню назву V59, розпочнеться незабаром. Очікується, що ця модель отримає значні оновлення, включаючи інтеграцію Apple Intelligence, яка була використана в iPhone 15 і 16, що зробить її більш привабливим варіантом в лінійці Apple.

Окрім iPhone SE, партнери Apple також готують до випуску оновлені моделі iPad Air під позначеннями J607 та J637, з акцентом на внутрішні покращення продуктивності.

Також будуть представлені нові клавіатури Magic Keyboard для 11-дюймових і 13-дюймових iPad, завдяки чому функції, які раніше були зарезервовані для iPad Pro, будуть доступні і для більш доступних моделей.

Очікується, що новий iPad mini під кодовою назвою J410 також з'явиться до кінця року, хоча його випуск менш визначений.

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У майбутньому Apple планує оснастити оновлені моделі Mac mini, MacBook Pro та iMac новітніми процесорами M4, які підтримуватимуть функції Apple Intelligence. Ці процесори також з'являться в комп'ютерах MacBook Pro, Mac Studio та Mac Pro, випуск яких заплановано на 2025 рік.