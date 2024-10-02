Об этом рассказал журналист и аналитик Bloomberg Марк Гурман. iPhone SE, который последний раз обновлялся в 2022 году, призван предложить технологии Apple по более доступной цене.

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Его текущая стартовая цена в 429 долларов привлекает экономных потребителей, хотя устройства-конкуренты предлагают больше возможностей за ту же цену. Будущая модель SE благодаря своим преимуществам должна привлечь более широкую аудиторию.

Производство нового iPhone SE, имеющего внутреннее название V59, начнется в скором времени. Ожидается, что эта модель получит значительные обновления, включая интеграцию Apple Intelligence, которая была использована в iPhone 15 и 16, что сделает ее более привлекательным вариантом в линейке Apple.

Кроме iPhone SE, партнеры Apple также готовят к выпуску обновленные модели iPad Air под обозначениями J607 и J637, с акцентом на внутренние улучшения производительности.

Также будут представлены новые клавиатуры Magic Keyboard для 11-дюймовых и 13-дюймовых iPad, благодаря чему функции, которые ранее были зарезервированы для iPad Pro, будут доступны и для более доступных моделей.

Ожидается, что новый iPad mini под кодовым названием J410 также появится до конца года, хотя его выпуск менее определен.

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В будущем Apple планирует оснастить обновленные модели Mac mini, MacBook Pro и iMac новейшими процессорами M4, которые будут поддерживать функции Apple Intelligence. Эти процессоры также появятся в компьютерах MacBook Pro, Mac Studio и Mac Pro, выпуск которых запланирован на 2025 год.