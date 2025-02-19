Apple сьогодні представить iPhone SE 4 з новою назвою та інші новинки

Сьогодні, 19 лютого, Apple проведе презентацію нових пристроїв. Хоча компанія поки не розкрила, які саме гаджети будуть представлені, очікується, що серед них буде новий бюджетний смартфон – iPhone SE четвертого покоління.

Згідно з витоками та чутками, новий iPhone SE зовні нагадуватиме iPhone 14, розповідає 24 Канал з посиланням на MacRumors. Видання також припускає, що смартфон отримає нову назву – iPhone 16E.

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Про це також розповів інсайдер Majin Bu на своїй сторінці в соцмережі X.

Чого чекати від смартфона

Смартфон отримає 6,1-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2532×1170 пікселів та частотою оновлення 60 Гц. У верхній частині екрана буде виріз для фронтальної камери та системи розпізнавання обличчя Face ID.

Однією з головних особливостей iPhone SE 4 стане потужний процесор – імовірно, це буде чип Apple A18, як у флагманських iPhone 16. Це забезпечить підтримку функцій штучного інтелекту Apple Intelligence, що може зробити новий SE одним із найкращих смартфонів у своїй ціновій категорії.

Також очікується, що iPhone SE 4 матиме лише дві камери. За останніми даними, основна камера буде представлена єдиним 48-мегапіксельним модулем, а фронтальна матиме роздільну здатність 12 МП.

Інші пристрої

Окрім iPhone SE 4, Apple, ймовірно, представить нові кольорові варіанти iPhone 16. Важливим анонсом може стати вихід нових iPad на базі чипа A18, а також iPad Air, що отримає процесор M3 або M4. Крім того, можлива презентація оновленого MacBook Air із чипом M4.

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Де дивитися презентацію iPhone SE

Apple не анонсувала пряму трансляцію презентації. Цілком імовірно, що компанія обмежиться публікацією пресрелізів та рекламних матеріалів прямо на сайті, як це було раніше.