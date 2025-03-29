Революційний метод використовує повітря, щоб розщеплювати пластик за 4 години

Вчені зробили прорив у боротьбі з пластиковими відходами, пропонуючи інноваційний метод, який дозволяє розщеплювати звичайний пластик, використовуючи вологу з повітря. Цей процес перетворює відходи на цінну сировину, відкриваючи шлях до більш екологічного та економічно вигідного виробництва.

Новий підхід до переробки пластику

Дослідники виявили, що вплив недорогого каталізатора на поширений тип пластику, в поєднанні з вологою з навколишнього повітря, призводить до розщеплення 94% матеріалу всього за чотири години. У результаті цього процесу утворюється терефталева кислота (ТФК), цінний поліефірний компонент для виробництва поліестерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Green Chemistry.

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Щоб знайти новий метод розщеплення відходів, дослідники застосували молібденовий каталізатор (сріблястий, пластичний метал) і активоване вугілля до ПЕТ, найпоширенішого типу пластику. Потім дослідники нагріли суміш. Через деякий час хімічні зв'язки в матеріалі були розірвані. Коли команда виставила матеріал на повітря, суміш перетворилася на ТФК, цінний прекурсор поліестеру, та ацетальдегід, промислову хімічну речовину, яка також є цінною і яку легко виділити з суміші.

Випробувавши метод на змішаних пластмасах, дослідники виявили, що він впливає лише на поліефірні матеріали. Це означало, що їм не потрібно було попередньо сортувати пластик. Він працював на пластикових пляшках, футболках і кольорових пластиках, розщеплюючи їх до чистого й безбарвного ТФК.

Він працював ідеально. Коли ми додали більше води, він перестав працювати, бо води було забагато. Це тонкий баланс. Але виявилося, що кількість води в повітрі була саме такою, як треба,

– каже співавтор дослідження Йосі Кратіш, доцент кафедри хімії в Північно-Західному університеті.

Переваги нового методу такі:

Екологічність: використання вологи з повітря робить процес більш чистим та екологічним.

Економічність: ТФК може бути перероблена на більш цінні матеріали, що робить процес економічно вигідним.

Ефективність: процес працює з різними видами поліефірних матеріалів, включаючи пластикові пляшки, одяг та кольоровий пластик.

Загроза зростає, але надія є

Пластикові відходи є серйозною загрозою для навколишнього середовища. Лише невелика частина виробленого пластику переробляється, а решта забруднює довкілля, завдаючи шкоди дикій природі та здоров'ю людини. Наприклад, США є забруднювачем пластику номер один на душу населення, але країна переробляє лише 5% цього сміття.

За даними Європейського агентства з охорони навколишнього середовища, понад половину всього світового пластику було вироблено з 2000 року. До 2050 року річний обсяг виробництва подвоїться.

Сьогодні лише 9% виробленого пластику було перероблено. Решта, термін експлуатації якої часто триває кілька поколінь, може мати серйозний вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей. Наприклад, вони змиваються в море, утворюючи плавучі сміттєві згустки, завдають шкоди дикій природі та розпадаються на мікропластик, який може потрапляти в мозок людини, серце, плаценту, легені та інші частини нашого тіла. Новий метод, розроблений вченими, може стати важливим кроком у вирішенні цієї проблеми.

Наступним кроком для дослідників є адаптація цього процесу для широкомасштабного промислового застосування. Вони вважають, що їхня технологія має потенціал для значного зменшення забруднення пластиком та сприяння економіці перероблювання.