Новий підхід до переробки пластику

Дослідники виявили, що вплив недорогого каталізатора на поширений тип пластику, в поєднанні з вологою з навколишнього повітря, призводить до розщеплення 94% матеріалу всього за чотири години. У результаті цього процесу утворюється терефталева кислота (ТФК), цінний поліефірний компонент для виробництва поліестерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Green Chemistry.

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Щоб знайти новий метод розщеплення відходів, дослідники застосували молібденовий каталізатор (сріблястий, пластичний метал) і активоване вугілля до ПЕТ, найпоширенішого типу пластику. Потім дослідники нагріли суміш. Через деякий час хімічні зв'язки в матеріалі були розірвані. Коли команда виставила матеріал на повітря, суміш перетворилася на ТФК, цінний прекурсор поліестеру, та ацетальдегід, промислову хімічну речовину, яка також є цінною і яку легко виділити з суміші.

Випробувавши метод на змішаних пластмасах, дослідники виявили, що він впливає лише на поліефірні матеріали. Це означало, що їм не потрібно було попередньо сортувати пластик. Він працював на пластикових пляшках, футболках і кольорових пластиках, розщеплюючи їх до чистого й безбарвного ТФК.

Він працював ідеально. Коли ми додали більше води, він перестав працювати, бо води було забагато. Це тонкий баланс. Але виявилося, що кількість води в повітрі була саме такою, як треба,

– каже співавтор дослідження Йосі Кратіш, доцент кафедри хімії в Північно-Західному університеті.

Переваги нового методу такі:

Екологічність: використання вологи з повітря робить процес більш чистим та екологічним.

Економічність: ТФК може бути перероблена на більш цінні матеріали, що робить процес економічно вигідним.

Ефективність: процес працює з різними видами поліефірних матеріалів, включаючи пластикові пляшки, одяг та кольоровий пластик.

Загроза зростає, але надія є

Пластикові відходи є серйозною загрозою для навколишнього середовища. Лише невелика частина виробленого пластику переробляється, а решта забруднює довкілля, завдаючи шкоди дикій природі та здоров'ю людини. Наприклад, США є забруднювачем пластику номер один на душу населення, але країна переробляє лише 5% цього сміття.

За даними Європейського агентства з охорони навколишнього середовища, понад половину всього світового пластику було вироблено з 2000 року. До 2050 року річний обсяг виробництва подвоїться.

Сьогодні лише 9% виробленого пластику було перероблено. Решта, термін експлуатації якої часто триває кілька поколінь, може мати серйозний вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей. Наприклад, вони змиваються в море, утворюючи плавучі сміттєві згустки, завдають шкоди дикій природі та розпадаються на мікропластик, який може потрапляти в мозок людини, серце, плаценту, легені та інші частини нашого тіла. Новий метод, розроблений вченими, може стати важливим кроком у вирішенні цієї проблеми.

Наступним кроком для дослідників є адаптація цього процесу для широкомасштабного промислового застосування. Вони вважають, що їхня технологія має потенціал для значного зменшення забруднення пластиком та сприяння економіці перероблювання.