Що допоможе долати забруднення

Нещодавно вчені з Сіднейського університету за допомогою двох штамів мікроскопічних грибків, що живуть у ґрунті, змогли повністю зруйнувати поліпропілен лише за 140 днів. Пластиком у лабораторних експериментах харчувалися види Aspergillus terreus і Engyodontium album.

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На сьогодні виявлено, що понад 400 мікроорганізмів, які природним чином розкладають пластик, причому грибки привертають чимало уваги своєю універсальністю та потужною сумішшю ферментів.

На базовому хімічному рівні пластик являє собою ланцюжок атомів вуглецю з різними бічними ланцюгами, які надають кожному типу пластику специфічних властивостей. Існує так багато різних типів пластику, що, якщо всі змішати разом, їх практично неможливо переробити. Більшу частину пластикових відходів або спалюють, або викидають на звалище.

Грибки здатні розкласти пластик на простіші молекули, які потім будуть поглинати або виділяти. Метод вимагає попередньої обробки матеріалу ультрафіолетом, теплом або хімічним реагентом.

Наступний крок для дослідників — створення прототипу технології, яку можна застосовувати в промислових масштабах.

Нагадаємо, велика сміттєва пляма, що плаває посеред Тихого океану, розрослася до гігантських масштабів. За різними даними, представленими ще у 2010 році, її розміри становили від 700 000 квадратних кілометрів до 1,5 мільйона квадратних кілометрів. У 2018 її оцінили в 1,6 мільйона квадратних кілометрів. Сьогодні ж – майже 2,5 мільйона. Переважну частину відходів у цьому скупченні складає саме пластик.