Дослідники пропонують вирощувати культури, які природним чином висмоктують надлишок вуглецю з повітря, а потім ховати в землю зібрану рослинність на біоінженерних звалищах, які підтримуються в сухому стані за допомогою солей.

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Деталі пропозиції

Це новий погляд на існуючий процес, який називається агросеквестрація. Дослідники стверджують, що за умови його впровадження у досить широких масштабах, наслідки можуть бути вражаючими. До того ж за ціною, еквівалентною лише 53 центам за галон бензину, це ще й дуже вигідна пропозиція.

Ми стверджуємо, що належна інженерія може 100-відсотково розв'язати проблему кліматичної кризи за прийнятну ціну. Якщо впровадити цей метод поглинання вуглецю в глобальному масштабі, то він має потенціал для усунення поточних річних викидів вуглекислого газу, а також викидів попередніх років з атмосфери,

– каже провідний автор дослідження Елі Яблонович, доктор філософії і професор Каліфорнійського університету в Берклі.

Найцікавіше тут саме те, що метод дозволить анулювати минулі викиди. Річ у тім, що навіть якщо людство досягне своєї мети в скороченні викидів парникових газів, навіть якщо прямо зараз раптово знизить їх до нуля, ми все одно матимемо атмосферу, заповнену парниковими газами, що вже накопичилися за останні десятки років. Деякі з них розсіюються сотні років, нагріваючи весь цей час планету. Тому поряд зі скороченням викидів людству вкрай необхідна ефективна технологія очищення повітря від забрудників.

Агросеквестрація має один великий недолік: гниюча біомаса розкладається, вивільняючи вуглекислий газ і метан, що значно зменшує загальну кількість вуглецю, яку може зберігати цей підхід. Додаючи сіль, дослідники сподіваються зупинити розкладання біосміттєзвалища, повністю висушивши його, що дозволить зберегти його на "тисячі років".

Це може дозволити агросеквестрації стати не просто нейтральною, а вуглецевонегативною. Команда виявила, що кожна метрична тонна сухої біомаси може безпечно утилізувати приблизно дві тонни CO 2 , що є величезною перевагою для навколишнього середовища.

Технологію можна масштабувати завдяки великій площі землі, доступній для джерел нехарчової біомаси. Якщо виробництво біомаси масштабувати до рівня основної сільськогосподарської культури, існуючий CO 2 може бути вилучений з атмосфери, і одночасно буде секвеструвати значну частину [поточних] світових викидів",

– кажуть дослідники.

Метод несе в собі й певні складнощі. Підтримання масштабних бар'єрів для запобігання гниттю біосміттєзвалища може бути непростим завданням, особливо в умовах тривалих періодів дощів. Крім того, для осушення біозвалища необхідна велика кількість солі.

Якщо ця пропозиція буде визнана та прийнята світом, у людства з'явиться шанс на збереження стабільності планети. Сьогодні ми можемо бачити, що зусилля щодо зменшення викидів результату не дають: одні країни їх зменшують, інші збільшують, треті ж узагалі не збираються про це думати.