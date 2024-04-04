З'явилась соцмережа, де ви можете писати на будь-які заборонені теми і вас ніхто не засудить

Втомилися, що ваші суперечливі думки засуджують у традиційних соцмережах? Хочете говорити все, що думаєте, не боючись кенселінгу? Рішення є! Новий сервіс під назвою Palsmy пропонує новий підхід до постингу, який вбереже вас від засудження суспільством.

Що таке Palsmy

Palsmy – це новий застосунок для смартфона, який наразі працює лише на iOS. Це не соцмережа в традиційному сенсі цього слова. Вона лише імітує реальний інтернет-сервіс.

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Застосунок призначений лише для вас. Ви можете написати розгорнутий пост на будь-яку тему, прикріпити фото й опублікувати. Запис у стрічці збирає лайки, про що вас повідомлять сповіщення від людей зі списку контактів на смартфоні.

Але насправді ваших дописів ніхто не бачить. Застосунок лише створює ілюзію активності та схвалення, а весь контент іде в порожнечу. Програма не має доступу до інтернету взагалі. Вона не публікує нічого в мережі, а зберігає лише на смартфоні.

На думку розробників Palmsy буде корисним як щоденник або місце, де можна дати волю емоціям і ніхто вас не засудить за це. Лайки, хоч і фейкові, приходять від знайомих людей, оскільки додаток бере імена зі списку контактів на телефоні. Це дає користувачеві ілюзію залученості й схвалення аудиторії.

Це все просто для розваги, нічого не покидає ваш пристрій, тому ваша конфіденційність у безпеці,

– зазначено на сторінці Palsmy в App Store.

Застосунок працює з iOS 17.2 або новіше, а також на iPadOS 17.2, macOS 14.2, visionOS 1.1 або новіших версіях. Доступна лише англійська мова, однак, судячи зі скриншотів, інтерфейс та функціональність настільки мінімалістичні, що вам не знадобляться серйозні мовні навички.