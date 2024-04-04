Что такое Palsmy

Palsmy – это новое приложение для смартфона, который пока работает только на iOS. Это не соцсеть в традиционном смысле этого слова. Она лишь имитирует реальный интернет-сервис.

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Приложение предназначено только для вас. Вы можете написать развернутый пост на любую тему, прикрепить фото и опубликовать. Запись в ленте собирает лайки, о чем вам сообщат уведомления от людей из списка контактов на смартфоне.

Но на самом деле ваших сообщений никто не видит. Приложение только создает иллюзию активности и одобрения, а весь контент уходит в пустоту. Программа не имеет доступа к интернету вообще. Она не публикует ничего в сети, а сохраняет только на смартфоне.

По мнению разработчиков Palmsy будет полезным как дневник или место, где можно дать волю эмоциям и никто вас не осудит за это. Лайки, хоть и фейковые, приходят от знакомых людей, поскольку приложение берет имена из списка контактов на телефоне. Это дает пользователю иллюзию вовлеченности и одобрения аудитории.

Это все просто для развлечения, ничего не покидает ваше устройство, поэтому ваша конфиденциальность в безопасности,

– указано на странице Palsmy в App Store.

Приложение работает с iOS 17.2 или новее, а также на iPadOS 17.2, macOS 14.2, visionOS 1.1 или более новых версиях. Доступен только английский язык, однако, судя по скриншотам, интерфейс и функциональность настолько минималистичны, что вам не понадобятся серьезные языковые навыки.