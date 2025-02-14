Viber запускає Viber Dating в Україні: стартувала попередня реєстрація

Компанія Rakuten Viber відкрила попередню реєстрацію для українських користувачів у новому сервісі знайомств Viber Dating. Нова функція розширює екосистему Viber та дозволяє знаходити партнерів в онлайні з гарантією автентичності профілів, оскільки всі вони пов’язані з обліковими записами у Viber.

Важливо зазначити, що при цьому номери телефонів користувачів залишаються прихованими для забезпечення конфіденційності, розповіли 24 Каналу у Rakuten Viber.

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У лютому Viber провів опитування серед українців, щоб з’ясувати основні проблеми, з якими вони стикаються у застосунках для знайомств.

45% назвала головною проблемою неправдиву інформацію у профілях,

26% відзначили високий рівень шахрайства.

В опитуванні, яке проводилося в офіційному каналі Rakuten Viber Україна, взяли участь близько 30 тисяч користувачів.

Viber Dating вирішує ці питання, оскільки всі акаунти у сервісі створені реальними людьми, які вже мають обліковий запис у Viber. При цьому сервіс зберігає конфіденційність даних: профіль для знайомств є окремим від основного, а телефонні номери не відображаються іншим користувачам.

Щоб приєднатися до листа очікування, необхідно заповнити профіль у Viber.

Для цього потрібно зайти в меню "Додатково" → "Viber Dating Бета-версія", натиснути на пункт меню та обрати "Приєднатись до списку очікування".

Доступ до реєстрації також можна отримати за посиланням: https://vb.me/dating_wl_ua (лише з мобільного пристрою).

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Запуск Viber Dating в Україні відбудеться найближчим часом. Після офіційного старту користувачі зможуть шукати нові знайомства, спілкуватися та переглядати свої пари безпосередньо в застосунку Viber. Детальніша інформація буде оприлюднена після повноцінного запуску сервісу.