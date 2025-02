Щоб привернути увагу до нового сайту, співзасновники завантажили перше відео самостійно, нагадує 24 Канал. 23 квітня 2005 року Карім опублікував короткий ролик "Me at the zoo", у якому він розповідає про слонів у зоопарку Сан-Дієго. Це відео стало історичним, адже започаткувало еру користувацького відеоконтенту.

Історичне перше відео на YouTube:

Лише за рік YouTube перетворився на один із найпопулярніших сайтів у світі, що не залишилося непоміченим для технологічних гігантів.

У жовтні 2006 року Google придбав платформу за 1,65 мільярда доларів, що стало однією з найгучніших угод того часу.

Карім тоді пояснив феномен YouTube так:

Якщо у вас є гарна ідея і ви просто знімете відео, ви можете отримати мільйони глядачів майже миттєво та безкоштовно.

Сьогодні YouTube є другою за популярністю платформою у світі після Google. Щохвилини користувачі завантажують понад 500 годин відео, а місячна аудиторія перевищує 2 мільярди активних користувачів.

Втім, історія YouTube не була безхмарною. Платформа стикалася з проблемами, пов’язаними із захистом даних, авторськими правами, публікацією небажаного контенту та суперечливими алгоритмами рекомендацій. Проте її вплив на цифровий світ важко переоцінити.

Оригінальне відео "Me at the zoo" залишається доступним і сьогодні, набравши понад 348 мільйонів переглядів. Попри вражаючу цифру, за сучасними стандартами YouTube це далеко не найпопулярніше відео. За 20 років платформа змінила спосіб споживання контенту, відкривши нові можливості для блогерів, медіа та звичайних користувачів по всьому світу.