Чтобы привлечь внимание к новому сайту, соучредители загрузили первое видео самостоятельно, напоминает 24 Канал. 23 апреля 2005 года Карим опубликовал короткий ролик "Me at the zoo", в котором он рассказывает о слонах в зоопарке Сан-Диего. Это видео стало историческим, ведь начало эру пользовательского видеоконтента.

Историческое первое видео на YouTube:

Всего за год YouTube превратился в один из самых популярных сайтов в мире, что не осталось незамеченным для технологических гигантов.

В октябре 2006 года Google приобрел платформу за 1,65 миллиарда долларов, что стало одной из самых громких сделок того времени.

Карим тогда объяснил феномен YouTube так:

Если у вас есть хорошая идея и вы просто снимете видео, вы можете получить миллионы зрителей почти мгновенно и бесплатно.

Сегодня YouTube является второй по популярности платформой в мире после Google. Ежеминутно пользователи загружают более 500 часов видео, а месячная аудитория превышает 2 миллиарда активных пользователей.

Впрочем, история YouTube не была безоблачной. Платформа сталкивалась с проблемами, связанными с защитой данных, авторскими правами, публикацией нежелательного контента и противоречивыми алгоритмами рекомендаций. Однако ее влияние на цифровой мир трудно переоценить.

Оригинальное видео "Me at the zoo" остается доступным и сегодня, набрав более 348 миллионов просмотров. Несмотря на впечатляющую цифру, по современным стандартам YouTube это далеко не самое популярное видео. За 20 лет платформа изменила способ потребления контента, открыв новые возможности для блогеров, медиа и обычных пользователей по всему миру.