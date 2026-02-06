В Іспанії знайшли скам'янілості крихітного динозавра з дуже дивним черепом

Палеонтологи з кількох країн відкрили новий вид динозавра завдовжки всього пів метра. Він жив на території сучасної Іспанії понад 100 мільйонів років тому. Попри мініатюрні розміри, ця древня рептилія мала надзвичайно розвинений череп з унікальними анатомічними особливостями, що кидає виклик усталеним уявленням про еволюцію травоїдних динозаврів.

Чим скам'янілості з Іспанії здивували науковців?

Міжнародна дослідницька група під керівництвом Поля-Еміля Дьєдонне з Національного університету Ріо-Негро в Аргентині описала новий вид динозавра, якому дали назву Foskeia pelendonum. Скам'янілості виявили в місцевості Вегагете в провінції Бургос на півночі Іспанії. Викопні рештки належать щонайменше п'ятьом особинам, які жили в ранньому крейдовому періоді, пише SciTechDaily.

Першим знахідку зробив Фідель Торсіда Фернандес-Бальдор з Музею динозаврів у місті Салас-де-лос-Інфантес. Учений відразу звернув увагу на винятково малий розмір кісток, що стало справжньою несподіванкою для палеонтологічної спільноти.

За словами Дьєдонне, кожен, хто вперше бачить цю тварину, вражається її надзвичайною мініатюрністю. Однак ще більше здивування викликає високорозвинений череп із неочікуваними анатомічними новаціями, які не повинні були б з'явитися в такого крихітного створіння.

Назва роду Foskeia походить від давньогрецьких слів:

"Фос" означає "світло" і вказує на легку будову та малі розміри дорослих особин.

"Боскеїн" перекладається як "пошук їжі".

Видова назва pelendonum вшановує пелендонів – кельтіберійське плем'я, що колись мешкало в регіоні Фуентес-дель-Дуеро на півночі провінції Сорія та південному сході Бургоса.

Маркос Бесерра з Національного університету Кордови підкреслив, що мініатюризація зовсім не означала еволюційної простоти. Череп цієї тварини виявився дивним та надзвичайно розвиненим, що суперечить типовим уявленням про дрібних динозаврів.

Тьєррі Тортоса з природного заповідника Сент-Віктуар зазначив, що відкриття Foskeia допомагає заповнити прогалину тривалістю 70 мільйонів років в еволюційній історії. Це маленький ключ, який відкриває величезну відсутню главу в палеонтології.

Табата Занеско Феррейра з Федерального університету Ріо-де-Жанейро додала, що це не просто мініатюрний варіант ігуанодона, а щось принципово відмінне. Анатомія тварини є дивною саме в той спосіб, який змушує переписувати еволюційні дерева.

Мікроскопічне дослідження кісток підтвердило, що найбільший зразок належав повністю дорослій особині. Внутрішня структура кісток надала важливу інформацію про те, як росла і жила Foskeia.



Зображення скелета стопи Foskeia pelendonum, місце його місця проживання та порівняння розмірів з людиною / Колаж Поля-Еміля Дьєдонне

Мікроструктура кісток свідчить про метаболічний режим, близький до такого у дрібних ссавців або птахів, зазначають у дослідженні в журналі Papers in Palaeontology. Знання про ріст та розвиток є критично важливим для порівняння анатомії Foskeia з іншими видами, адже молоді особини схильні до змін анатомічних особливостей у міру дорослішання.

Використовуючи оновлені еволюційні дані, дослідницька команда визначила, що Foskeia є близьким родичем австралійського динозавра муттабурразавра в межах ширшої групи рабдодонтоморфів. Ця знахідка також розширює відому різноманітність європейської клади рабдодонтій.



Палеоархеологічна реконструкція Foskeia pelendonum / Малюнок Мартіни Чарнелл

Аналіз також підтримує оновлену версію давно обговорюваного угруповання під назвою фітодинозаврія. За словами Дьєдонне, згідно з результатами досліджень, травоїдні динозаври формують природну групу, яку називають фітодинозаврією. Цю гіпотезу слід додатково перевірити з більшою кількістю даних.

Попри крихітні розміри, Foskeia демонструвала чіткі ознаки спеціалізації. Динозавр мав характерні зуби і, схоже, змінював поставу в міру дорослішання, ймовірно покладаючись на швидкі ривки для пересування густими лісовими середовищами.

Дьєдонне наголосив, що ці скам'янілості доводять: еволюція експериментувала так само радикально з малими розмірами тіла, як і з великими. Майбутнє досліджень динозаврів залежатиме від того, наскільки уважно вчені ставитимуться до скромних, фрагментарних та дрібних знахідок.