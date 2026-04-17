У Південній Америці розкопали невідомого динозавра, який поєднує в собі риси кількох видів

У пустельних просторах аргентинської Патагонії дослідники натрапили на дивовижну знахідку, яка змушує вчених переглянути еволюційний шлях найбільших істот у світі. Палеонтологи виявили рештки велетня, що поєднує в собі риси кількох відомих родин динозаврів одночасно.

Чому ця знахідка стала справжньою сенсацією для науки?

Наукова спільнота отримала нові дані про еволюцію зауроподів завдяки відкриттю нового виду, який отримав назву Bicharracosaurus dionidei. Цей динозавр жив приблизно 155 мільйонів років тому, наприкінці юрського періоду, на території стародавнього південного континенту Гондвана. Хоча зауроподи зазвичай асоціюються з колосальними розмірами до 40 метрів, як-от диплодоки чи брахіозаври, новий представник був дещо скромнішим, сягаючи близько 20 метрів завдовжки, пише SNSB.

Історія відкриття почалася на звичайній фермі в провінції Чубут, де місцевий пастух Діоніде Меса випадково помітив скам'янілі кістки. Саме на його честь науковці дали виду назву "dionidei", а назва роду походить від іспанського розмовного слова "bicharraco", що означає "велика тварина".

Спільна команда німецьких та аргентинських палеонтологів під керівництвом експерта Олівера Раухута провела масштабні розкопки у формації Каньядон Калькарео. Дослідникам вдалося вилучити значну частину скелета дорослої особини, зокрема понад 30 шийних, спинних та хвостових хребців, кілька ребер і фрагмент тазової кістки.



Новий вид динозавра Bicharracosaurus dionidei / Фото Pablo Puerta

Наукова цінність знахідки полягає в її унікальних анатомічних особливостях. Александра Ройтер, докторантка Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана та перша авторка дослідження, зазначила, що філогенетичний аналіз відносить цього динозавра до родини брахіозавридів, пише EurekAlert. Це робить його першим відомим представником цієї групи з юрського періоду Південної Америки.

Проте структура хребців Bicharracosaurus демонструє дивну суміш характеристик: деякі частини скелета нагадують африканського жираффатитана, тоді як інші елементи спини більше схожі на диплодоків, поширених у Північній Америці.

Професор Олівер Раухут підкреслив, що до цього часу знання про еволюцію зауроподів пізнього юрського періоду базувалися майже виключно на знахідках з Північної півкулі та лише одного значного місця в Африці. Відкриття в Аргентині надає критично важливий матеріал для порівняння, дозволяючи вченим доповнити та переоцінити історію розвитку цих гігантських травоїдних тварин, особливо в межах Південної півкулі.



Новий вид динозавра Bicharracosaurus dionidei / Фото Amalia Villafañe

Наразі скам'янілості Bicharracosaurus dionidei знаходяться на зберіганні та підготовці в Палеонтологічному музеї Егідіо Феругліо, що розташований у місті Трелев, Аргентина. Детальні результати аналізу та опис нового виду вже опубліковані в науковому журналі PeerJ.

Це відкриття не лише розширює географію проживання брахіозавридів, але й допомагає краще зрозуміти складні родинні зв'язки між різними групами зауроподів, які досі залишалися предметом дискусій серед палеонтологів.



Малюнок Bicharracosaurus dionidei / Зображення Феліпе Кутро-Лев