Учені запідозрили, що виявлена у 2021 році скам'янілість мозазавра є лише майстерною підробкою

У 2021 році вчені описали новий вид мозазавра, знайшовши в марокканській шахті щелепу крейдяного періоду з незвичайними зубами. Є лише одна проблема – рештки могли бути підробленими. Тепер дослідники закликають провести комп'ютерну томографію для підтвердження автентичності.

Деталі

Науковці з Канади висловили сумніви щодо скам'янілості, яку в 2021 році назвали новим видом вимерлих морських рептилій Xenodens calminechari. Їхній аналіз, детально викладений у дослідженні, опублікованому 16 грудня в журналі The Anatomical Record, підкреслює невідповідності в попередніх дослідженнях і закликає до нових КТ-сканувань щелепи, щоб підтвердити або спростувати достовірність, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Нова знахідка кидає виклик усім теоріям походження динозаврів

Якщо їхні сумніви підтвердяться, то в науковій літературі буде зроблено помітку, що ті скам'янілості – підробка, каже Генрі Шарп з Університету Альберти, який очолював нещодавнє дослідження.

Мозазаври були великими морськими ящірками й одними з головних хижаків океану в Крейдяний період (145,5 – 66 мільйонів років тому), деякі особини досягали 17 метрів у довжину. У 2021 році вчені частково базували свою ідентифікацію нового виду мозазавра на чотирьох гострих зубах, знайдених на неповній щелепній кістці, датованій 72,1 – 66 мільйонами років тому, яку розкопали в марокканській фосфатній шахті.

Новий мозазавр демонструє зубну батарею [розташування зубів] з численними маленькими, короткими, лезоподібними зубами, зібраними разом, щоб сформувати пилкоподібну ріжучу кромку,

– писали тоді вчені на чолі з Ніколасом Р. Лонгрічем з Університету Бата.

Вони констатували, що це було перше подібне розташування зубів, виявлене у тетраподів (чотириногих хребетних), і саме ця гіпотеза спонукала Шарпа та його колег придивитися уважніше.

Два вцілілі зуби на щелепі ймовірного Xenodens calminechari знаходяться в одній зубній лунці. Ця особливість суперечить іншим відомим щелепам і зубам мозазаврів, у яких кожен зуб росте у власній лунці.

Крім того, команда Шарпа припускає наявність "можливого клейкого матеріалу" й стверджує, що особливе перекриття певного виду тканини над двома зубами є незвичним і може вказувати на підробку.



Незвичайне розташування зубів, перекриття тканин скам'янілості та можливий клей / Фото Генрі Шарпа

Окрім самих зубів, знахідка щелепи в марокканській провінції Хурібга відбулася за потенційно підозрілих обставин, оскільки скам'янілість була "отримана ненауковим шляхом (без технічного нагляду) з місцевості в Марокко, яка дає багато маніпульованих або підроблених зразків", – пишуть автори дослідження.

Дослідники припускають, що зуби і щелепа можуть належати двом різним істотам, яких хтось для чогось склеїв, а комп'ютерна томографія останків могла б розвіяти будь-які сумніви. Поки що невідомо, чи вдасться дослідникам застосувати цю методику до скам'янілостей X. calminechari.