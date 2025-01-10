Деталі відкриття

Сьогодні загальноприйнятою теорією є те, що перші динозаври з'явились у південній частині стародавнього континенту Пангея понад 200 мільйонів років тому, а на північ поширилися лише через мільйони років після цього. Нове дослідження кардинально змінює цю теорію, перекреслюючи десятиліття обговорень і суперечок про походження й поширення динозаврів, повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю в журналі Zoological Journal of the Linnean Society

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Місцезнаходження та вік нових скам'янілостей свідчать про те, що динозаври блукали північними регіонами Пангеї на мільйони років раніше, ніж ми вважали. Палеонтологи виявили скам'янілості, що спростовують попередні теорії, в 2013 році на території сучасного Вайомінгу, США. Через зсув тектонічних плит Землі цей регіон був розташований поблизу екватора понад 200 мільйонів років тому на Лавразії, північній половині Пангеї (південна половина називалася Гондваною). Хоча рештки були фрагментовані, палеонтологи змогли віднести скам'янілості до нового виду динозаврів, який вони назвали Ahvaytum bahndooiveche, і який, ймовірно, був раннім родичем зауроподів. Однак, Ahvaytum дуже відрізнявся від легендарних довгошиїх травоїдних.

Він був розміром із курку, але з дуже довгим хвостом. Ми думаємо про динозаврів як про гігантських бегемотів, але вони починали зовсім не так,

– каже Дейв Лавлейс з геологічного музею Університету Вісконсіна, який керував дослідженням.

Дорослий екземпляр був трохи більше 30,5 сантиметра заввишки і близько 91,4 сантиметра завдовжки.

Однак, мабуть, найбільш шокуючим є вік скам'янілості. Лавлейс та його колеги використали радіоізотопне датування (метод визначення віку матеріалів шляхом вимірювання радіоактивного розпаду), щоб визначити, що шари породи, де вони знайшли скам'янілості – а отже, і самі рештки – мають вік близько 230 мільйонів років. Згідно з дослідженням, це робить Ahvaytum bahndooiveche не лише найдавнішим відомим динозавром Північної Америкаи, а й найдавнішим відомим лавразійським динозавром, еквівалентним за віком найдавнішим відомим гондванським динозаврам.

Динозаври, як вважається, уперше з'явилися в тріасовому періоді, саме близько 230 мільйонів років тому. Це означає, що в один і той же час вони існували і на півдні, і на півночі, а не поширювалися поступово. Враховуючи величезні розміри материка, це наштовхує на думку, що ми ще не знайшли найдавнішого предка, і він мешкав на одній з цих територій ще раніше, перш ніж розділитися на кілька видів, які згодом еволюціонували і заселили північ і південь.

Той факт, що найдавніший з відомих лауразійських динозаврів приблизно такого ж віку, як і найдавніші з відомих гондванських динозаврів, ставить під сумнів теорію про те, що динозаври виникли на півдні стародавнього континенту і лише мільйони років потому поширилися на північ,

– додає Дейв Лавлейс.

Місце знахідки знаходиться в межах споконвічних земель племені східних шошонів. У результаті дослідники співпрацювали з членами племені протягом всієї своєї роботи, а також залучили старійшин східних шошонів та учнів середніх шкіл до вибору імені нового динозавра. Ahvaytum bahndooiveche приблизно перекладається як "давній динозавр" мовою східних шошонів.

Цей регіон також приніс додаткові знахідки. Команда виявила слід раннього динозавра в старих шарах гірських порід, а також скам'янілість амфібії, яка також отримала назву мовою східних шошонів.