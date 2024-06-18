17-річна українська науковиця винайшла новий матеріал для захисту військових на полі бою

Українка Анастасія Мініцька винайшла унікальний захисний матеріал на основі алюмінію, який допоможе рятувати життя військових ЗСУ. Він став результатом численних експериментів і спроб, а тепер патентується й може бути незабаром випробуваний у польових умовах.

У чому призначення нового матеріалу

Анастасія Мініцька, випускниця київського технічного ліцею та переможниця конкурсу винаходів Малої Академії наук, сьогодні займається створенням нових технологій у КПІ. Разом зі своїм науковим керівником Олегом Козленком та іншими науковцями інституту вона поставила собі мету: допомогти українській армії протистояти російських окупантам.

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План передбачав створення надлегкого металополімерного матеріалу, який зміг би покращити захист від куль та уламків при меншій вазі, а також допоміг би легко збирати й розбирати захисні конструкції.

Зараз у військових актуальна тема саме захисних споруд, які можна було б швидко зібрати, розібрати, переносити, щоб вони були легкі й міцні водночас. Але таких матеріалів досить мало,

– каже Анастасія.

В основу винаходу ліг інший винахід, зроблений у КПІ, пористий алюміній, який також створювався для потенційно військових цілей. Учені почали шукати способи зробити його ще надійнішим за допомогою різних наповнювачів, що надали б йому кращої пластичності, міцності й іще більше зменшили б його масу. Матеріал просочували різними полімерами у вигляді гранул за допомогою пристрою під назвою екструдер.

Науковці працювали близько року, перебираючи різні варіанти, поки не знайшли найкращий із них. Новий матеріал здатен забезпечити додатковий захист під час розмінувань, контактів з вибухонебезпечними матеріалами та іншою небезпекою.

Ми зробили такий варіант, що його властивості набагато кращі при меншій масі,

– каже Олег Козленко.

Вчений додає, що новий матеріал дозволить військовим швидше організовувати вогневі точки під вогнем противника, які будуть захищені від уламків та куль.

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Винахід уже патентують, а тим часом Анастасія каже, що мріє побачити його випробування у польових умовах і за необхідності внести зміни, щоб зробити результат іще кращим.