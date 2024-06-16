Дослідник Массачусетського технологічного інституту Даміан Стефанюк та його команда розробили суперконденсатор з використанням суміші води, цементу та сажі – провідного матеріалу, який зазвичай використовується у виробництві автомобільних шин.

А тим часом Створено аналог скла, який пропускає більше світла, охолоджує приміщення та самоочищається

Цей модифікований бетон діє як суперконденсатор, здатний швидко заряджатися і розряджатися. Хоча суперконденсатори не відповідають можливостям довготривалого зберігання, як це роблять, наприклад літій-іонні батареї, їхня здатність швидко вивільняти накопичену енергію робить їх чудовим доповненням до традиційних акумуляторних систем.

Стефанюк та його колеги вважають, що їхній революційний матеріал може зменшити навантаження на електромережу, пропонуючи нові методи зберігання відновлюваної енергії, виробництво якої протягом дня може значно змінюватися.

Якщо цю технологію вдасться масштабувати, вона може допомогти вирішити важливу проблему – зберігання відновлюваної енергії,

– сказав Стефанюк в інтерв'ю ВВС.

Фундамент закладено

Потенційне застосування цього вуглецево-цементного суперконденсатора дуже широке. Наприклад, дороги, побудовані з цього матеріалу, можуть заряджати електромобілі бездротовим шляхом, зменшуючи залежність від звичайних зарядних станцій.

Більш інтригуюче, що будівлі побудовані із застосуванням такого бетону, наприклад в фундаменті та колонах, перетворять ці конструкції в сховища енергії.

Попри багатообіцяюче майбутнє, технологія все ще перебуває на ранніх стадіях. Наразі прототип суперконденсатора команди може зберігати достатньо енергії для живлення 10-ватного світлодіода протягом 30 годин.



Вуглецево-цементний суперконденсатор використали для живлення портативного ігрового пристрою / Фото Даміан Стефанюк

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Однак суперконденсатори мають тенденцію швидко розряджатися і мають нижчу щільність енергії порівняно з літій-іонними акумуляторами, що створює проблеми, які необхідно вирішити.

Стефанюк оптимістично налаштований щодо потенціалу цієї технології. Він планує масштабувати матеріал, щоб задовольнити щоденні енергетичні потреби житлового будинку.