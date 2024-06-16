Исследователь Массачусетского технологического института Дамиан Стефанюк и его команда разработали суперконденсатор с использованием смеси воды, цемента и сажи – проводящего материала, который обычно используется в производстве автомобильных шин.

А тем временем Создан аналог стекла, который пропускает больше света, охлаждает помещение и самоочищается

Этот модифицированный бетон действует как суперконденсатор, способен быстро заряжаться и разряжаться. Хотя суперконденсаторы не соответствуют возможностям длительного хранения, как это делают, например литий-ионные батареи, их способность быстро высвобождать накопленную энергию делает их прекрасным дополнением к традиционным аккумуляторным системам.

Стефанюк и его коллеги считают, что их революционный материал может уменьшить нагрузку на электросеть, предлагая новые методы хранения возобновляемой энергии, производство которой в течение дня может значительно меняться.

Если эту технологию удастся масштабировать, она может помочь решить важную проблему – хранения возобновляемой энергии,

– сказал Стефанюк в интервью ВВС.

Фундамент заложен

Потенциальное применение этого углеродно-цементного суперконденсатора очень широкое. Например, дороги, построенные из этого материала, могут заряжать электромобили беспроводным путем, уменьшая зависимость от обычных зарядных станций.

Более интригующе, что здания построенные с применением такого бетона, например в фундаменте и колоннах, превратят эти конструкции в хранилища энергии.

Несмотря на многообещающее будущее, технология все еще находится на ранних стадиях. Сейчас прототип суперконденсатора команды может хранить достаточно энергии для питания 10-ваттного светодиода в течение 30 часов.



Углеродно-цементный суперконденсатор использовали для питания портативного игрового устройства / Фото Дамиан Стефанюк

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Однако суперконденсаторы имеют тенденцию быстро разряжаться и имеют более низкую плотность энергии по сравнению с литий-ионными аккумуляторами, что создает проблемы, которые необходимо решить.

Стефанюк оптимистично настроен относительно потенциала этой технологии. Он планирует масштабировать материал, чтобы удовлетворить ежедневные энергетические потребности жилого дома.