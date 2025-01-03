Немецкая компания Volocopter, которая считалась безоговорочным лидером в разработке электрических воздушных такси, попала в трудное финансовое положение, сообщает 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

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26 декабря 2024 года суд в Карлсруэ обязал Volocopter перейти к внешнему управлению, чтобы найти источники финансирования до февраля. Если этого не произойдет, компания может прекратить свою деятельность.

Volocopter стала второй крупной немецкой компанией, которая оказалась на грани банкротства в сфере воздушной мобильности.

Ранее стало известно о финансовых проблемах Lilium, которая не смогла привлечь новые инвестиции и начала сокращение сотрудников. Однако Volocopter, по мнению аналитиков, была наиболее перспективной. Компания запускала электрические такси в небо Европы и Юго-Восточной Азии, имея сотни предварительных заказов на свои аппараты.

Мы опережаем конкурентов в технологиях, летных испытаниях и сертификации,

– заявил генеральный директор Volocopter Дирк Хоке.

По его словам, компания имеет все шансы привлечь инвесторов во время реструктуризации.

Если Volocopter не удастся выйти из кризиса, лидером отрасли может стать китайская компания EHang, которая продемонстрировала рост на 287% за год. Американские компании, хоть и уступают достижениями немецким разработчикам, имеют стабильное финансирование и продолжают работать.

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Ситуация с Volocopter может стать переломным моментом для всей индустрии воздушной мобильности, ставя под сомнение перспективы массового использования электрических воздушных такси в городской среде.