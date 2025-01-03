Німецька компанія Volocopter, яка вважалася беззаперечним лідером у розробці електричних повітряних таксі, потрапила у скрутне фінансове становище, повідомляє 24 Канал з посиланням на New Atlas.

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26 грудня 2024 року суд у Карлсруе зобов’язав Volocopter перейти до зовнішнього управління, щоб знайти джерела фінансування до лютого. Якщо цього не станеться, компанія може припинити свою діяльність.

Volocopter стала другою великою німецькою компанією, яка опинилася на межі банкрутства у сфері повітряної мобільності.

Раніше стало відомо про фінансові проблеми Lilium, яка не змогла залучити нові інвестиції та розпочала скорочення співробітників. Проте Volocopter, на думку аналітиків, була найбільш перспективною. Компанія запускала електричні таксі в небо Європи та Південно-Східної Азії, маючи сотні попередніх замовлень на свої апарати.

Ми випереджаємо конкурентів у технологіях, льотних випробуваннях та сертифікації,

– заявив генеральний директор Volocopter Дірк Хоке.

За його словами, компанія має всі шанси залучити інвесторів під час реструктуризації.

Якщо Volocopter не вдасться вийти з кризи, лідером галузі може стати китайська компанія EHang, яка продемонструвала зростання на 287% за рік. Американські компанії, хоч і поступаються досягненнями німецьким розробникам, мають стабільне фінансування і продовжують працювати.

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Ситуація з Volocopter може стати переломним моментом для всієї індустрії повітряної мобільності, ставлячи під сумнів перспективи масового використання електричних повітряних таксі в міському середовищі.