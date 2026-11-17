Колишній голова Nvidia Дженсен Хуанг, імовірно, штучно підтримував дефіцит чипів, щоб тримати високі ціни. Таку версію висувають після публікації про те, як компанія реагувала на кризу за кілька місяців до скандалу.

Не такі вже й дефіцитні чипи Nvidia

Ще до того, як Хуанга викрили в зраді дружині з імовірною китайською шпигункою, компанія зіткнулася з кризою. Надзвичайно популярне обладнання Nvidia стало надто дорогим навіть для великих хмарних провайдерів, і їм довелося шукати альтернативи. Водночас на компанію мала обрушитися "лавина" напівпровідникових пластин і пам'яті, які є основою її карт, пише Futurism.

У відповідь Хуанг активізував угоди з меншими хмарними провайдерами і дата-центрами, сподіваючись залучити нових клієнтів і зменшити запаси, що накопичувалися на складах.

Чому це називають штучним дефіцитом

Публікація цієї інформації в інтернеті спричинила припущення, що Nvidia могла завищувати ціни на чипи, посилаючись на дефіцит, замість того щоб здешевлювати їх, оскільки пропозиція насправді зростала.

Така практика, відома як "штучний дефіцит", добре знана і юридично сумнівна. Компанії використовують монопольні цінові схеми, щоб відсікати конкурентів і збільшувати прибутки. Простіше кажучи, Nvidia могла створити ілюзію нестачі чипів, яка виправдовувала б захмарні ціни. Поки великі покупці стояли в черзі, чекали й шукали гроші, щоб заплатити більше, Хуанг тихенько продавав надлишки малим компаніям, і в той же час фактично брехав партнерам про дефіцит.

Ці новини підтверджують слова критика ШІ Еда Зітрона. Він стверджував, що компанія має на складах величезну кількість чипів на сотні мільярдів доларів.

Циркулярне фінансування

Історія також оголює одну з найболючіших проблем ШІ-індустрії, яка непокоїть економістів. Йдеться про так зване циркулярне фінансування, коли гроші інвестують так, що вони повертаються до Nvidia, а це підштовхує вгору ціну її акцій.

Nvidia давно звинувачують у монополії, адже гіперскейлери змагаються за її ШІ-чипи. Компанія розбагатіла, фактично продаючи лопати під час золотої лихоманки ШІ, а в клієнтів майже немає альтернатив.

Що буде далі для Nvidia

Скандал навколо романів Хуанга та його відставка можуть змінити цю ситуацію. Конгрес уже хоче допитати мільярдера на початку наступного року, і слухання здатні пролити світло на сумнівні бізнес-практики компанії. Після того як Хуанг оголосив про негайний відхід із компанії, акції найбільших конкурентів Nvidia минулого тижня зросли. Це свідчить, що інвестори та клієнти прагнуть диверсифікації.

Це може перетворити фактичну монополію на перегони, оскільки конкуренти поспішають задовольнити зростаючий попит,

– каже головний директор із ШІ консалтингової компанії West Monroe Брет Грінстейн.

Він додає, що зміни в цій частині ринку зрештою можуть урізноманітнити ланцюг постачання, дати клієнтам більше вибору й зміцнити всю ШІ-індустрію в наступні роки.