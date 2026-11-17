Чипы Nvidia не такие уж и дефицитные

Еще до того, как Хуанга уличили в измене жене с предполагаемой китайской шпионкой, компания столкнулась с кризисом. Чрезвычайно популярное оборудование Nvidia стало слишком дорогим даже для больших облачных провайдеров, и им пришлось искать альтернативы. В то же время на компанию должна была обрушиться "лавина" полупроводниковых пластин и памяти, которые являются основой ее карт, пишет Futurism.

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В ответ Хуанг активизировал сделки с более мелкими облачными провайдерами и дата-центрами, надеясь привлечь новых клиентов и сократить запасы, накапливавшиеся на складах.

Почему это называют искусственным дефицитом

Публикация этой информации в интернете породила предположения, что Nvidia могла завышать цены на чипы, ссылаясь на дефицит, вместо того чтобы снижать их, поскольку предложение на самом деле росло.

Такая практика, известная как "искусственный дефицит", хорошо известна и юридически сомнительна. Компании используют монопольные ценовые схемы, чтобы отсекать конкурентов и увеличивать прибыль. Проще говоря, Nvidia могла создать иллюзию нехватки чипов, которая оправдывала бы заоблачные цены. Пока большие покупатели стояли в очереди, ждали и искали деньги, чтобы заплатить больше, Хуанг незаметно продавал излишки мелким компаниям, и в то же время фактически лгал партнерам о дефиците.

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Эти новости подтверждают слова критика ИИ Эда Зитрона. Он утверждал, что у компании на складах находится огромное количество чипов на сотни миллиардов долларов.

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Циркулярное финансирование

Эта история также обнажает одну из самых болезненных проблем ИИ-индустрии, которая беспокоит экономистов. Речь идет о так называемом циркулярном финансировании, когда деньги инвестируются таким образом, что они возвращаются в Nvidia, а это подталкивает вверх цену ее акций.

Nvidia давно обвиняют в монополии, ведь гиперскалеры соревнуются за ее ИИ-чипы. Компания разбогатела, фактически продавая лопаты во время "золотой лихорадки" ИИ, а у клиентов почти нет альтернатив.

Что будет дальше с Nvidia

Скандал вокруг романов Хуанга и его отставка могут изменить эту ситуацию. Конгресс уже хочет допросить миллиардера в начале следующего года, и слушания способны пролить свет на сомнительные бизнес-практики компании. После того как Хуанг объявил о немедленном уходе из компании, акции крупнейших конкурентов Nvidia на прошлой неделе выросли. Это свидетельствует о том, что инвесторы и клиенты стремятся к диверсификации.

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Это может превратить фактическую монополию в гонку, поскольку конкуренты спешат удовлетворить растущий спрос– говорит главный директор по ИИ консалтинговой компании West Monroe Брет Гринштейн.

Он добавляет, что изменения в этом сегменте рынка в конечном итоге могут разнообразить цепочку поставок, предоставить клиентам больше выбора и укрепить всю ИИ-индустрию в последующие годы.