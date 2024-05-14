Китай закликає технологічних гігантів не купувати чипи Nvidia для навчання ШІ

14 травня 2024, 18:50
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Джерело:

The Information

Китайські чиновники закликали великі вітчизняні технологічні компанії віддавати перевагу чипам штучного інтелекту місцевого виробництва, а не виробленим Nvidia. Це стосується Alibaba, Baidu, ByteDance (материнська компанія TikTok) і Tencent. Вони мають зменшити свою залежність від чіпів іноземного виробництва.

Тепер китайські технологічні гіганти повинні закуповувати рівну кількість мікросхем ШІ місцевого та іноземного виробництва для своїх нових дата-центрів. Однак виконання цієї директиви не було суворим, і залишається невизначеним, чи будуть застосовані якісь санкції до фірм, які не дотримуються вимог.

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Представники Національної комісії з розвитку і реформ Китаю та Міністерства промисловості й інформаційних технологій, а також вищезгаданих технологічних гігантів ніяк не прокоментували нову директиву, оскільки вони взагалі не відповіли на запити The Information. Nvidia також відмовилася коментувати звіт.

Цей крок китайського уряду є значним викликом для Nvidia, яка прагнула розробити спеціалізовані пропозиції, пристосовані до китайського ринку.

У відповідь на санкції США Nvidia працює над трьома новими графічними процесорами для Китаю:

  • H20,
  • L20,
  • L2.

Про це в січні повідомляло агентство Reuters, спираючись на інформацію від двох осіб, знайомих з цим питанням.

  • Китай є критично важливим ринком і ключовим джерелом доходу для Nvidia. У 2023 фінансовому році на цю країну припало 19% доходів Nvidia від продажу чипів для центрів обробки даних.
  • У лютому фінансовий директор Nvidia Колетт Кресс повідомила інвесторам, що експортні обмеження США призвели до того, що частка Китаю в доходах компанії впала до "середнього однозначного відсотка".

Якщо Китай не може купувати у США, він просто будуватиме сам. Тому США повинні бути обережними. Китай – дуже важливий ринок для технологічної індустрії,
– сказав генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан в інтерв'ю Financial Times у травні 2023 року.

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Водночас старання Nvidia з розробки чипів спеціально для Китаю цілком можуть бути зведені нанівець цими новими заборонами. Дженсен Хуан наголосив, що якщо компанія втратить китайський ринок, то запасного плану на цей випадок не існує.

Автор: Михайло Года