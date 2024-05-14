Тепер китайські технологічні гіганти повинні закуповувати рівну кількість мікросхем ШІ місцевого та іноземного виробництва для своїх нових дата-центрів. Однак виконання цієї директиви не було суворим, і залишається невизначеним, чи будуть застосовані якісь санкції до фірм, які не дотримуються вимог.

А тим часом OpenAI представила безплатну модель ШІ GPT-4o від якої відвисає щелепа

Представники Національної комісії з розвитку і реформ Китаю та Міністерства промисловості й інформаційних технологій, а також вищезгаданих технологічних гігантів ніяк не прокоментували нову директиву, оскільки вони взагалі не відповіли на запити The Information. Nvidia також відмовилася коментувати звіт.

Цей крок китайського уряду є значним викликом для Nvidia, яка прагнула розробити спеціалізовані пропозиції, пристосовані до китайського ринку.

У відповідь на санкції США Nvidia працює над трьома новими графічними процесорами для Китаю:

H20,

L20,

L2.

Про це в січні повідомляло агентство Reuters, спираючись на інформацію від двох осіб, знайомих з цим питанням.

Китай є критично важливим ринком і ключовим джерелом доходу для Nvidia. У 2023 фінансовому році на цю країну припало 19% доходів Nvidia від продажу чипів для центрів обробки даних.

для центрів обробки даних. У лютому фінансовий директор Nvidia Колетт Кресс повідомила інвесторам, що експортні обмеження США призвели до того, що частка Китаю в доходах компанії впала до "середнього однозначного відсотка".

Якщо Китай не може купувати у США, він просто будуватиме сам. Тому США повинні бути обережними. Китай – дуже важливий ринок для технологічної індустрії,

– сказав генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан в інтерв'ю Financial Times у травні 2023 року.

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Водночас старання Nvidia з розробки чипів спеціально для Китаю цілком можуть бути зведені нанівець цими новими заборонами. Дженсен Хуан наголосив, що якщо компанія втратить китайський ринок, то запасного плану на цей випадок не існує.