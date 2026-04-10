Nvidia готує процесор N1 для ноутбуків із незвичною пам’яттю

У мережі з’явився витік, який може розкрити деталі майбутнього чипа Nvidia N1 для ноутбуків. Інженерний зразок показує незвичний підхід до оперативної пам’яті та натякає на серйозні амбіції компанії на ринку ПК.

Компанія NVIDIA може готувати серйозний крок на ринок процесорів для ноутбуків. У мережі з’явилося оголошення на китайській платформі перепродажу, де показали материнську плату з інженерним зразком нового чипа N1. Хоча це неофіційна інформація і її варто сприймати обережно, деталі виглядають доволі переконливо. Про це пише Digital trends.

Дивіться також Навіть чіпи замінили на китайські: Росія відчуває вплив санкцій

Що відомо про чип Nvidia N1 з витоку?

На зображеннях видно плату, яка за своїм дизайном більше нагадує рішення для ноутбука, хоча не виключено використання і в пристроях формату планшета. Це відповідає попереднім чуткам про те, що Nvidia працює над енергоефективними та тонкими ігровими системами.

Найбільш помітною особливістю є конфігурація оперативної пам’яті. Навколо процесора розміщено одразу вісім модулів RAM із загальним обсягом до 128 ГБ. Такий підхід може свідчити про більшу гнучкість у роботі з пам’яттю, ніж у традиційних ноутбучних рішеннях. Водночас поки неясно, чи збережеться така схема у фінальних пристроях.

Як пише Tomshardware, крім цього, плата оснащена двома слотами M.2 для накопичувачів, модулем Wi-Fi та набором портів, серед яких HDMI, USB-C і роз’єм для навушників. Також помітний великий виріз під систему охолодження, що натякає на використання потужного кулера. Це може означати, що чип розрахований на високі навантаження і потребує ефективного відведення тепла.

Раніше генеральний директор NVIDIA Jensen Huang підтверджував, що компанія працює над новими чипами разом із MediaTek. Очікується, що цей крок дозволить Nvidia активніше конкурувати на ринку ПК із такими гравцями, як Intel, AMD та Qualcomm.

Втім, варто пам’ятати, що йдеться лише про витік. Інженерні зразки часто відрізняються від фінальних продуктів, а достовірність самого оголошення не підтверджена офіційно. Попри це, поява подібної інформації може свідчити про те, що Nvidia вже близька до виходу на новий для себе ринок.