Project Digits від NVIDIA – це шокуючий "персональний суперкомп’ютер" зі штучним інтелектом

На виставці CES 2025 NVIDIA представила Project Digits – "персональний суперкомп'ютер зі штучним інтелектом", який працює завдяки новому "суперчипу" GB10 Grace Blackwell Superchip у дуже компактному формфакторі. Це ще один аналог Mac mini, але тепер від команди зелених.

Що пропонує Project Digits

Генеральний директор Дженсен Хуанг каже, що Project Digits "запускає весь стек штучного інтелекту NVIDIA" і в цьому пристрої "працює все програмне забезпечення" компанії. "Це хмарна обчислювальна платформа, яка стоїть на вашому столі. Це навіть робоча станція, якщо ви хочете, щоб вона була такою", – додав він. Новий пристрій розроблений для дослідників ШІ, аналітиків даних та студентів, а його потужний процесор забезпечує обчислювальну продуктивність до одного петафлопа, спеціально для роботи з важкими ШІ-моделями, прототипування і тонких налаштувань, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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NVIDIA стверджує, що один блок Project Digits може запускати моделі розміром до 200 мільярдів параметрів. Поняття параметрів у штучному інтелекту приблизно відповідає кількості інформації, на якій навчили модель, і відповідно навичкам вирішувати проблеми. Моделі з більшою кількістю параметрів працюють краще, ніж моделі з меншою кількістю параметрів.

У Project Digits обчислювальної потужності тут достатньо, щоб обслуговувати такі моделі, як GPT-4o від OpenAI.



Project Digits / Фото NVIDIA

Чип GB10, розроблений у партнерстві з MediaTek, оснастили графічним процесором NVIDIA Blackwell, з'єднаним з 20-ядерним процесором NVIDIA Grace. Усередині корпусу Project Digits чипи підключені до оперативної пам'яті об'ємом 128 гігабайтів і флеш-пам'яті об'ємом до 4 терабайтів.

NVIDIA заявляє, що два комп'ютери Project Digits можуть бути з'єднані разом для запуску моделей з 405 мільярдами параметрів, якщо цього вимагає завдання. Project Digits може працювати автономно, так і підключатися до основного комп'ютера Windows чи Mac.



Project Digits / Фото NVIDIA

Ціна

Але це недешево. Project Digits, які працюють під управлінням власної операційної системи DGX від NVIDIA (на базі Linux), будуть доступні з травня у "топ-партнерів" за ціною 3000 доларів, повідомила компанія.



Project Digits може поєднуватися з Windows чи Mac, але, маючи власну ОС, може працювати й автономно / Фото NVIDIA

Таким чином, не кожен зможе дозволити собі придбати власний комп'ютер Project Digits, особливо студенти, на яких, як вказує заява, компанія також націлена. Однак Дженсен Хуанг, здається, не дуже з цього приводу хвилюється:

"Завдяки Project Digits суперчип Grace Blackwell стає доступним мільйонам розробників. Розміщення суперкомп'ютера зі штучним інтелектом на робочому столі кожного дослідника даних, дослідника штучного інтелекту і студента дає їм можливість брати участь і формувати епоху штучного інтелекту", – заявив він.