NVIDIA представляє відеокарту RTX 5090 за шалені 2000 доларів
Виставка CES 2025 триває, демонструючи нам усе більше нових технологій. Компанія NVIDIA вже провела деякі свої заходи, показавши потужний комп'ютер для роботи з ШІ, DLSS 4, модель розробки роботів, платформу DRIVE Hyperion для автономних транспортних засобів та інше. Але один із найбільших її анонсів, якого всі чекали, – це нові графічні процесори. Зустрічайте RTX 5090 з дуже неприємною ціною.
Чому так дорого
Загалом компанія представила ціле сімейство графічних процесорів Blackwell, але RTX 5090 є вершиною всієї лінійки. Ця відеокарта схожа на свою попередницю, але тепер містить 92 мільярди транзисторів, 4000 AT TOPS, 380 TFLOPS із трасуванням променів і пропускну здатність 1,8 ТБ/с. Компанія показала демонстрацію можливостей нової відеокарти прямо на сцені, у реальному часі. Глядачі побачили глибоко деталізовану графіку зі складними текстурами та повним трасуванням променів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Engadget.
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Nvidia стверджує, що новий графічний процесор преміум-класу здатен перевершити 4090 у 2 рази. Однак RTX 5090 коштує колосальні 2 тисячі доларів! Для порівняння, RTX 5080, 5070 Ti і 5070 можна взяти за 999, 749 і 549 доларів відповідно. Флагман лінійки окремо буде коштувати дорожче, ніж цілі комп'ютери з дешевшими відеокартами.
Компанія каже, що вся серія "забезпечує прорив у рендерингу на основі штучного інтелекту, включаючи нейронні шейдери, цифрові людські технології, геометрію та освітлення".
Що стосується специфікацій, RTX 5090 Founders Edition матиме 32 гігабайти пам'яті GDDR7 і 21 760 ядер CUDA. Залежно від гри, NVIDIA заявляє, що 5090 забезпечить вдвічі більшу відносну продуктивність, причому найбільший приріст отримають RT-інтенсивні ігри, такі як Alan Wake 2 і Cyberpunk 2077. На прикладі Cyberpunk NVIDIA поділилася відео, яке демонструє гру з частотою 242 кадри в секунду на 5090 порівняно з 109 кадрами в секунду на RTX 4090.
Дивіться демонстрацію можливостей RTX 5090: відео
Звичайно, приріст продуктивності, на який можуть розраховувати споживачі, значною мірою залежатиме від того, чи підтримує гра нову технологію DLSS 4 від NVIDIA. Ця технологія може генерувати до трьох додаткових кадрів на кожен кадр, який графічний процесор рендерить за допомогою традиційних методів рендерингу. Судячи з графіків продуктивності, якими поділилася NVIDIA, ігри, які обмежуються DLSS 3, отримають менший приріст продуктивності. Однак хороша новина полягає в тому, що старіші графічні процесори RTX підтримуватимуть DLSS 4, хоча вбивча функція технології — багатокадрова генерація — буде ексклюзивною для нових карт компанії 50 серії.
Що стосується RTX 5070, то вона зможе похвалитися 6 144 ядрами CUDA і 12 гігабайтами пам'яті GDDR7. З DLSS 4, як стверджує NVIDIA, 5070 буде такою ж швидкою, як і 4090. Знову ж таки, важливо підкреслити, що цей приріст буде досягнутий завдяки DLSS 4, а приріст за рахунок растеризації, якщо він і буде, буде набагато скромнішим. Що стосується 5070 Ti, компанія заявляє, що вона вдвічі швидша за 4070 Ti.
З такими характеристиками немає шансів, щоб сімейство 50-ї серії не було енергоємним. І це дійсно так, адже NVIDIA рекомендує 1000-ватний блок живлення для 5090, оскільки її загальна графічна потужність складає 575 Вт. Якщо є і позитивний момент, то це те, що всі нові карти Founders Edition мають дизайн з двома слотами.
- Ноутбуки з графічними процесорами 5090, 5080 і 5070 Ti будуть доступні з березня.
- Ноутбуки з RTX 5070 з'являться наступного місяця.
- Першими свої продукти випустять Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI та Razer.
Ціни на нову серію відеокарт NVIDIA / Фото NVIDIA