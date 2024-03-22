Земля-2: Nvidia симулювала копію нашої планети

Nvidia представила революційну розробку – Earth-2, високодеталізовану цифрову копію нашої планети. Вона створена для кліматичного моделювання та прогнозування погоди. Ця передова платформа, що працює на основі генеративної моделі штучного інтелекту CorrDiff від Nvidia, обіцяє забезпечити інтерактивне моделювання глобальних погодних умов у безпрецедентному масштабі з високою роздільною здатністю.

Моделювання клімату

Earth-2 – це не просто технологічне диво; це інструмент з потенціалом для пом'якшення економічного впливу екстремальних погодних умов, спричинених зміною клімату. Надаючи доступ через API, Nvidia дозволяє користувачам створювати емуляції на основі штучного інтелекту, які можуть імітувати все – від глобальної атмосфери до локальної хмарності, тайфунів і турбулентності.

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Модель вже в роботі

Центральна метеорологічна адміністрація Тайваню та The Weather Company одними з перших почали використовувати Earth-2 для вдосконалення своїх моделей екстремальних погодних умов. Завдяки здатності вдосконалювати системи раннього попередження про стихійні лиха, платформа Nvidia може змінити правила гри у сфері реагування на катастрофи та готовності до них.

Nvidia на хвилі успіху

Запуск Earth-2 доводить зростаючу роль Nvidia в технологічній індустрії, особливо з урахуванням сплеску попиту на її графічні процесори через вибух інструментів генеративного штучного інтелекту. Зосередившись на проблемі зміни клімату, Nvidia позиціонує свою технологію ШІ на передовій у вирішенні критично важливої глобальної проблеми.

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Поки світ бореться зі зростаючою частотою кліматичних катастроф, "Земля-2" може стати дуже корисним інструментом, який пропонує зазирнути в майбутнє, де технології дають нам можливість краще прогнозувати і готуватися до стихійних сил природи.