Моделювання клімату

Earth-2 – це не просто технологічне диво; це інструмент з потенціалом для пом'якшення економічного впливу екстремальних погодних умов, спричинених зміною клімату. Надаючи доступ через API, Nvidia дозволяє користувачам створювати емуляції на основі штучного інтелекту, які можуть імітувати все – від глобальної атмосфери до локальної хмарності, тайфунів і турбулентності.

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Модель вже в роботі

Центральна метеорологічна адміністрація Тайваню та The Weather Company одними з перших почали використовувати Earth-2 для вдосконалення своїх моделей екстремальних погодних умов. Завдяки здатності вдосконалювати системи раннього попередження про стихійні лиха, платформа Nvidia може змінити правила гри у сфері реагування на катастрофи та готовності до них.

Nvidia на хвилі успіху

Запуск Earth-2 доводить зростаючу роль Nvidia в технологічній індустрії, особливо з урахуванням сплеску попиту на її графічні процесори через вибух інструментів генеративного штучного інтелекту. Зосередившись на проблемі зміни клімату, Nvidia позиціонує свою технологію ШІ на передовій у вирішенні критично важливої глобальної проблеми.

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Поки світ бореться зі зростаючою частотою кліматичних катастроф, "Земля-2" може стати дуже корисним інструментом, який пропонує зазирнути в майбутнє, де технології дають нам можливість краще прогнозувати і готуватися до стихійних сил природи.