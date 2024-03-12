Гігантська "чумна могила" може бути найбільшим масовим похованням у Європі

Під час підготовки до будівництва у німецькому місті Нюрнберг знайшли величезний комплекс могил, у яких, судячи з усього, ховали померлих від чуми. Розкопки ще тривають, але вже знайдено багатовікові останки понад 500 людей. Команда дослідників зазначає, що тут може бути поховано до 2000 осіб.

Деталі

Точне датування ще не проведене, але попередні оцінки свідчать, що вісім чумних ям були створені приблизно в першій половині сімнадцятого століття. Деякі кістки мають зелений відтінок, тому що деякий час це місце використовувалося для утилізації відходів з мідного заводу, розташованого неподалік.

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Ми збережемо й законсервуємо всі людські останки, які будуть знайдені на території майбутнього будівництва,

– кажуть археологи, які ведуть розкопки.

Вони припускають, що після завершення робіт навесні це буде найбільше кладовище жертв чуми, що було коли-небудь розкопане в Європі.



Масове поховання померлих від чуми / Фото In Terra Veritas

Бубонна чума асоціюється з багатьма найбільш руйнівними пандеміями в історії, головним чином, з Чорною смертю 14 століття і чумою Юстиніана, що почалася в 6 столітті. Проте ця надзвичайно заразна інфекція часто з'являлася у вигляді невеликих спалахів протягом століть. Після Чорної Смерті в Європі локальні епідемії повторювалися близько 400 років, спустошуючи міста. Нюрнберг не був винятком. У місті навіть є знамените кладовище St. Rochus, присвячене чумі.

Але те, що знайшли археологи з організації In Terra Veritas, виконуючи те, що вони вважали рутинною перевіркою перед початком будівництва, не було просто кладовищем. Численні кістки говорили про щось набагато більш руйнівне.



Процес розкопок / Фото In Terra Veritas

Ці люди не були поховані на звичайному кладовищі, хоча в Нюрнберзі є спеціальні чумні кладовища. Це означає велику кількість померлих людей, яких потрібно було поховати в короткі терміни без дотримання християнського поховального обряду,

– каже Мелані Лангбейн з Департаменту охорони спадщини Нюрнберга.

Чума не лишає видимих слідів на кістках своїх жертв, тому для підтвердження діагнозу необхідно провести додаткову роботу. Очікується, що аналіз ДНК кісток підтвердить сліди чумної бактерії Yersinia pestis. Але кілька ліній датування вказують на чуму як найбільш вірогідне пояснення.



Масове поховання померлих від чуми / Фото In Terra Veritas

Радіовуглецевий аналіз останків з однієї з могил датує їх періодом між кінцем 15-го і початком 17-го століть. Там же знайшли більш пізні монети й фрагменти кераміки, що вказують на початок 20-го століття.

Археологи також знайшли записку, датовану 1634 роком, в якій описується спалах чуми в Нюрнберзі в 1632 і 1633 роках, яка забрала життя близько 15 000 людей. Близько 2 000 її жертв, згідно з запискою, були поховані на місці нинішніх розкопок.

Але наслідки цього відкриття значно перевищують спосіб, у який загинули ці люди. Воно має величезне значення далеко за межами регіону. Могили містять останки дітей і старих, чоловіків і жінок. Тепер вперше можна провести емпірично достовірний аналіз великої групи населення цього періоду для такого важливого міста, як Нюрнберг.