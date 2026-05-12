Брюссель посилює цифрову незалежність – чи втратять США доступ до важливих даних ЄС

Європейський Союз готує черговий крок до цифрової автономії. Нові правила можуть суттєво змінити ринок хмарних сервісів і переглянути роль американських технологічних гігантів у роботі держсектору.

Європейська комісія готується представити масштабний пакет нових цифрових ініціатив, який може серйозно вплинути на позиції найбільших американських хмарних провайдерів у Європі. Йдеться про так званий пакет технологічного суверенітету – Tech Sovereignty Package. Про це пише Tech Radar.

Чому Європа хоче відмовитися від американських хмар?

Його ключова мета – зменшити залежність країн Євросоюзу від іноземної технологічної інфраструктури та посилити контроль над обробкою особливо чутливих даних державного сектору.

Нові правила можуть обмежити використання хмарних платформ американських компаній для зберігання та обробки конфіденційної інформації органів влади й державних структур. Під потенційні обмеження можуть потрапити сервіси таких гігантів, як Amazon, Microsoft та Google, які сьогодні фактично домінують на світовому ринку хмарних обчислень.

За оцінками ринку, частка Amazon Web Services становить близько третини глобального ринку, тоді як хмарні сервіси Microsoft та Google разом контролюють ще приблизно третину.

Які дані хочуть захистити?

Нові правила, ймовірно, стосуватимуться не всіх типів інформації, а лише найбільш чутливих категорій. Серед них – медичні записи, фінансові документи, юридичні архіви, урядова документація та інші масиви даних, що мають стратегічне значення для держав.

За словами неназваного чиновника, знайомого з переговорами, якого цитує CNBC, "Основна ідея полягає у визначенні секторів, дані яких мають розміщуватися виключно в європейських хмарних потужностях".

Це означає, що для певних секторів може бути встановлена обов'язкова вимога зберігати дані виключно в інфраструктурі, яка повністю контролюється європейськими постачальниками. На цьому етапі дискусія переважно стосується державного сектору. Приватні компанії поки що не є головною ціллю майбутнього регулювання.

Головна причина – американський Cloud Act?

Одним із ключових факторів, який підштовхує Брюссель до жорсткіших рішень, є ухвалений у США в 2018 році закон CLOUD Act.

Цей нормативний акт дозволяє американським правоохоронним органам запитувати доступ до даних у компаній зі США навіть у тих випадках, коли інформація фізично зберігається на серверах за межами Сполучених Штатів, зокрема в Європі. Саме ця правова колізія давно викликає занепокоєння серед європейських регуляторів.

Навіть якщо американський провайдер будує дата-центри в межах ЄС і декларує локальне зберігання даних, це не гарантує повної недоступності інформації для американської юрисдикції.

Як американські компанії намагаються адаптуватися?

Щоб зберегти позиції на європейському ринку, найбільші хмарні компанії вже почали пропонувати спеціальні "суверенні" рішення. Microsoft розвиває платформу Microsoft Sovereign Cloud, а також співпрацює з локальними партнерами, серед яких французька Bleu та німецька Delos Cloud.

Amazon просуває проєкт AWS European Sovereign Cloud, орієнтований на європейських державних замовників. Свої рішення також розвиває Google Cloud, яка пропонує суверенні та ізольовані хмарні середовища для роботи з критично важливою інформацією.

Втім, європейські чиновники дедалі частіше наголошують: локальна інфраструктура не вирішує проблему повністю, якщо материнська компанія залишається підпорядкованою американському законодавству.

Чого чекати далі?

Поки що остаточний вигляд Tech Sovereignty Package залишається невідомим. Після презентації документ ще має пройти погодження між усіма 27 країнами-членами Євросоюзу. Саме на цьому етапі стане зрозуміло, наскільки радикальними будуть нові вимоги.

Якщо ініціативу підтримають у нинішньому вигляді, це може стати одним із найважливіших рішень у європейській цифровій політиці за останні роки та суттєво переформатувати ринок хмарних технологій у регіоні. Для Європи це шанс посилити власний технологічний сектор. Для американських корпорацій – сигнал, що епоха беззаперечного домінування на європейському хмарному ринку може добігати кінця.