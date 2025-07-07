Що відомо про позов

Про це повідомила Politico, посилаючись на заяву представника Apple, передає 24 Канал. Єврокомісія у квітні звинуватила Apple у створенні обмежень для розробників додатків, зокрема у способах комунікації з користувачами та використанні альтернативних платіжних систем.

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На думку регулятора, це суперечить принципам відкритого цифрового ринку.

Apple подала апеляцію

У відповідь Apple подала апеляцію, в якій стверджує, що вимоги Брюсселя виходять за рамки самого DMA, а запропоновані зміни не лише дестабілізують бізнес-модель App Store, а й створюють плутанину для розробників і користувачів.

Зокрема, компанія оскаржує:

нав'язування багаторівневої системи надання послуг;

розширене тлумачення терміну "керування", яке тепер, на думку Apple, охоплює й рекламні інтеграції, і альтернативні платіжні інструменти, а також обов'язкове розміщення посилань на сторонні магазини додатків.

В Apple наголосили, що подані раніше зміни до правил App Store, про які оголосили 26 червня, були спрямовані на виконання вимог Єврокомісії. Наразі регулятор перевіряє, чи є ці зміни достатніми. У разі негативного висновку – можуть запровадити щоденні штрафи.