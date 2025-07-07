Что известно об иске
Об этом сообщила Politico, ссылаясь на заявление представителя Apple, передает 24 Канал. Еврокомиссия в апреле обвинила Apple в создании ограничений для разработчиков приложений, в частности в способах коммуникации с пользователями и использовании альтернативных платежных систем.
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По мнению регулятора, это противоречит принципам открытого цифрового рынка.
Apple подала апелляцию
В ответ Apple подала апелляцию, в которой утверждает, что требования Брюсселя выходят за рамки самого DMA, а предложенные изменения не только дестабилизируют бизнес-модель App Store, но и создают путаницу для разработчиков и пользователей.
В частности, компания оспаривает:
- навязывание многоуровневой системы предоставления услуг;
- расширенное толкование термина "управление", которое теперь, по мнению Apple, охватывает и рекламные интеграции, и альтернативные платежные инструменты, а также обязательное размещение ссылок на сторонние магазины приложений.
В Apple отметили, что представленные ранее изменения в правила App Store, о которых объявили 26 июня, были направлены на выполнение требований Еврокомиссии. Сейчас регулятор проверяет, являются ли эти изменения достаточными. В случае отрицательного заключения – могут ввести ежедневные штрафы.