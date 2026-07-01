Найвеличніше кіно в історії: обсерваторія Віри Рубін почала 10-річне дослідження Всесвіту

Високо в горах Чилі розпочав роботу інструмент, який назавжди змінить правила гри в астрономії. Протягом наступного десятиліття гігантська камера фіксуватиме кожну зміну в нічному небі, створюючи найдетальніший в історії людства часовий зріз життя нашого Всесвіту.

Яких звершень ми чекаємо від обсерваторії Віри Рубін

30 червня 2026 року офіційно розпочалася місія Legacy Survey of Space and Time (LSST), яку фахівці вже охрестили початком нової ери у вивченні космосу. Обсерваторія Віри Рубін, розташована на вершині гори в північній частині Чилі, розпочала своє десятирічне дослідження динамічного неба. Головним інструментом цієї наукової платформи стала найбільша цифрова камера, яку коли-небудь створювали люди. Пристрій розміром із легковий автомобіль має роздільну здатність 3200 мегапікселів, що дозволяє фіксувати найдрібніші деталі на величезних відстанях, пише видання Space.com.

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Сьогодні ми починаємо зйомки найвеличнішого космічного фільму, який коли-небудь створювали,

– прокоментував директор Національного наукового фонду (NSF) Брайан Стоун.

Інженери та вчені витратили 20 років на проєктування та будівництво цієї системи, вартість якої склала 800 мільйонів доларів. Обсерваторія використовує дзеркало діаметром 8,4 метра, що дозволяє охоплювати ділянку неба, яка за площею у 45 разів перевищує розмір повного Місяця.

Кожної ночі камера робитиме до 1000 знімків, генеруючи близько 20 терабайтів даних. У підсумку за десять років кожен куточок південної півкулі неба сфотографують 800 разів, створюючи ультрачітку панораму змін у космосі.

Полювання на невидиме

Основна наукова цінність місії полягає в дослідженні двох найбільших загадок сучасної фізики – темної матерії та темної енергії. Попри те, що ці явища складають більшу частину нашого світу, вони залишаються невидимими для традиційних інструментів. Обсерваторія Віри Рубін дозволить астрономам простежити, як темна матерія утримує галактики разом та як темна енергія прискорює розширення Всесвіту.

Завдяки методу "накладання" зображень дослідники планують створити глибоку карту, що міститиме 20 мільярдів далеких галактик і 200 мільйонів зірок у нашій Галактиці та поблизу неї. Це дасть змогу вченим зрозуміти, як формувалися ці структури протягом мільярдів років.

Окрім глобальних питань, телескоп фіксуватиме рідкісні космічні події: пульсуючі зірки, вибухи наднових та інші явища, які раніше вислизали від уваги дослідників через обмежені можливості техніки.

Вартові Сонячної системи

Обсерваторія Рубін працюватиме не лише з далеким космосом, а й стане найпотужнішою машиною для відкриттів у нашому "космічному дворі". Астрономи очікують, що система допоможе виявити мільйони нових астероїдів і комет. Особливу увагу приділять пошуку навколоземних об'єктів, які потенційно можуть загрожувати нашій планеті. За прогнозами, телескоп знайде близько 90 000 таких об'єктів.

Перші результати роботи, отримані ще під час тестування, уже вражають.

Тільки за останні кілька місяців обсерваторія відкрила 11 000 нових астероїдів, серед яких 33 об'єкти, що пролітають близько до Землі.

Також вчені зафіксували 380 крижаних малих планет і карликових планет за орбітою Нептуна.

Одним із найцікавіших відкриттів став астероїд, що обертається навколо своєї осі кожні 1,9 хвилини – це найшвидше обертання для великих об'єктів такого типу, яке коли-небудь знаходили.

Також науковці сподіваються, що Обсерваторія Віри Рубін нарешті поставить крапку в пошуках загадкової Дев'ятої планети. Цей масивний об'єкт, про існування якого здогадуються через гравітаційні аномалії, може бути зафіксований на прямих знімках протягом наступних років.

Від перших кадрів до великих відкриттів

Система сповіщень обсерваторії налаштована так, щоб передавати дані про будь-які зміни на небі протягом однієї хвилини після зйомки. Це дозволить іншим телескопам по всьому світу миттєво долучатися до спостережень за новими об'єктами чи спалахами. Очікують, що кожної ночі система видаватиме до 10 мільйонів таких автоматичних попереджень.

Минуло 20 років наполегливої наукової та інженерної праці, щоб ми могли дати команду "Починаємо" і запустити цей блокбастер про Всесвіт,

– додав заступник директора з операцій обсерваторії Філ Маршалл.

Попри те, що створення повної карти займе роки, дані будуть доступні як науковій спільноті, так і широкій громадськості практично в режимі реального часу. Це відкриває шлях до масових відкриттів, у яких зможуть брати участь навіть астрономи-аматори.

Головні сенсації ще попереду, але вже зараз зрозуміло, що Обсерваторія Віри Рубін стане ключем до розуміння фундаментальних законів нашого існування.