Каких достижений мы ожидаем от обсерватории Веры Рубин

30 июня 2026 года официально стартовала миссия Legacy Survey of Space and Time (LSST), которую специалисты уже назвали началом новой эры в изучении космоса. Обсерватория Веры Рубин, расположенная на вершине горы в северной части Чили, приступила к своему десятилетнему исследованию динамического неба. Главным инструментом этой научной платформы стала самая большая цифровая камера, когда-либо созданная людьми. Устройство размером с легковой автомобиль имеет разрешение 3200 мегапикселей, что позволяет фиксировать мельчайшие детали на огромных расстояниях, пишет издание Space.com.

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Сегодня мы начинаем съемки величайшего космического фильма, который когда-либо создавали,

– прокомментировал директор Национального научного фонда (NSF) Брайан Стоун.

Инженеры и ученые потратили 20 лет на проектирование и строительство этой системы, стоимость которой составила 800 миллионов долларов. Обсерватория использует зеркало диаметром 8,4 метра, что позволяет охватывать участок неба, площадь которого в 45 раз превышает размер полной Луны.

Каждую ночь камера будет делать до 1000 снимков, генерируя около 20 терабайт данных. В результате за десять лет каждый уголок южного полушария неба будет сфотографирован 800 раз, создавая сверхчеткую панораму изменений в космосе.

Охота за невидимым

Основная научная ценность миссии заключается в исследовании двух величайших загадок современной физики – темной материи и темной энергии. Несмотря на то, что эти явления составляют большую часть нашего мира, они остаются невидимыми для традиционных инструментов. Обсерватория Веры Рубин позволит астрономам проследить, как темная материя удерживает галактики вместе и как темная энергия ускоряет расширение Вселенной.

Благодаря методу "наложения" изображений исследователи планируют создать подробную карту, которая будет содержать 20 миллиардов удаленных галактик и 200 миллионов звезд в нашей Галактике и вблизи нее. Это позволит ученым понять, как формировались эти структуры на протяжении миллиардов лет.

Помимо глобальных вопросов, телескоп будет фиксировать редкие космические события: пульсирующие звезды, взрывы сверхновых и другие явления, которые ранее ускользали от внимания исследователей из-за ограниченных возможностей техники.

Стражи Солнечной системы

Обсерватория "Рубин" будет работать не только с дальним космосом, но и станет самым мощным инструментом для открытий в нашем "космическом дворе". Астрономы ожидают, что система поможет обнаружить миллионы новых астероидов и комет. Особое внимание будет уделено поиску околоземных объектов, которые потенциально могут представлять угрозу для нашей планеты. По прогнозам, телескоп обнаружит около 90 000 таких объектов.

Первые результаты работы, полученные еще во время тестирования, уже впечатляют.

Только за последние несколько месяцев обсерватория открыла 11 000 новых астероидов, среди которых 33 объекта, пролетающих близко к Земле.

Также ученые зафиксировали 380 ледяных малых планет и карликовых планет за орбитой Нептуна.

Одним из самых интересных открытий стал астероид, вращающийся вокруг своей оси каждые 1,9 минуты – это самое быстрое вращение для крупных объектов такого типа, которое когда-либо обнаруживали.

Кроме того, ученые надеются, что Обсерватория Веры Рубин наконец-то поставит точку в поисках загадочной Девятой планеты. Этот массивный объект, о существовании которого догадываются по гравитационным аномалиям, может быть зафиксирован на прямых снимках в течение следующих лет.

От первых кадров до великих открытий

Система оповещений обсерватории настроена так, чтобы передавать данные о любых изменениях на небе в течение одной минуты после съемки. Это позволит другим телескопам по всему миру мгновенно присоединяться к наблюдениям за новыми объектами или вспышками. Ожидается, что каждую ночь система будет выдавать до 10 миллионов таких автоматических предупреждений.

Прошло 20 лет упорной научной и инженерной работы, чтобы мы могли дать команду "Начинаем" и запустить этот блокбастер о Вселенной,

– добавил заместитель директора по операциям обсерватории Фил Маршалл.

Несмотря на то, что создание полной карты займет годы, данные будут доступны как научному сообществу, так и широкой общественности практически в режиме реального времени. Это открывает путь к массовым открытиям, в которых смогут принимать участие даже астрономы-любители.

Главные сенсации еще впереди, но уже сейчас ясно, что Обсерватория Веры Рубин станет ключом к пониманию фундаментальных законов нашего существования.