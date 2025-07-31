Відомий застосунок для оптимізації роботи комп'ютерів Mac уперше за свою історію отримав оновлення, що виходить за межі локального пристрою. Українська компанія MacPaw представила нову функцію, яка допоможе користувачам ефективніше керувати своїми даними, що зберігаються у хмарних сервісах.

Як працює очищення хмарних сховищ?

Тепер у CleanMyMac інтегрували новий інструмент під назвою Cloud Cleanup, призначений для організації простору в сховищах, щоб ви могли краще розуміти й контролювати завантаженість своєї хмари. Ця функція дозволяє аналізувати облікові записи одразу на трьох сервісах – iCloud, Google Drive та OneDrive. До того ж робота відбувається безпосередньо з інтерфейсу програми, позбавляючи вас необхідності перемикатися між різними сайтами, розповіли 24 Каналу в компанії MacPaw.

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Керування хмарним сховищем може вимагати додаткового часу й коштів. Особливо якщо ви накопичуєте файли в хмарі протягом багатьох років і ніколи їх звідти не видаляєте. А коли сховище досягає ліміту, доводитися нашвидкуруч звільняти місце або купувати додаткові гігабайти пам’яті,

– каже Олександр Косован, засновник і CEO MacPaw.

Інструмент працює повністю на пристрої користувача, не зберігаючи та не отримуючи доступ до вмісту файлів у хмарі, що гарантує безпеку та конфіденційність. Cloud Cleanup пропонує два основні сценарії роботи:

Видалення . Допомагає знайти та безпечно стерти непотрібні файли, такі як старі завантаження чи масивні відео, звільняючи місце в хмарному сховищі.

. Допомагає знайти та безпечно стерти непотрібні файли, такі як старі завантаження чи масивні відео, звільняючи місце в хмарному сховищі. Розсинхронізація. Вимикає синхронізацію та видаляє локальні копії тих файлів, які також є збереженими у хмарі, щоб звільнити місце на Mac.

Інтерфейс програми Cloud Cleanup / Фото MacPaw

Для зручності користувачів уся інформація про стан сховищ подається на єдиній інформаційній панелі. Вона показує, скільки місця зайнято, а також дозволяє переглянути дані у вигляді списку старих файлів або візуальної карти, що групує папки за розміром.

Крім того, система надсилає розумні сповіщення, наприклад, коли місце у сховищі добігає кінця або коли програма знаходить старі файли, що давно не використовувались.

Функція Cloud Cleanup стала доступною з 29 липня 2025 року.