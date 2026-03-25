Новий OnePlus 15T отримав потужну батарею – і невизначене майбутнє

Компанія OnePlus офіційно представила смартфон OnePlus 15T із потужною батареєю та топовими характеристиками. Водночас з'явилися нові сумніви щодо того, чи вийде модель за межі китайського ринку.

OnePlus представила новий смартфон OnePlus 15T, який поєднує характеристики флагмана і середнього сегмента. Модель отримала 6,32-дюймовий дисплей, але при цьому вирізняється дуже ємним акумулятором на 7500 мАг. Про це пише TechRadar.

Чим цікавий OnePlus 15T і що не так із його запуском?

Смартфон працює на базі чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 і доступний у конфігураціях із 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті. Обсяг вбудованого сховища варіюється від 256 ГБ до 1 ТБ.

Основна камера представлена подвійним модулем 50 МП + 50 МП, тоді як фронтальна має роздільну здатність 16 МП. Для геймерів передбачені додаткові можливості – система охолодження з випарною камерою та дисплей із частотою оновлення до 165 Гц.

Ціна новинки стартує від 4299 юанів, що приблизно відповідає 625 доларам. Однак наразі пристрій представлений лише в Китаї, і перспективи глобального запуску залишаються невизначеними.

На тлі релізу знову активізувалися чутки про можливе скорочення міжнародної присутності OnePlus. Зокрема, обговорюється сценарій, за якого компанія може згорнути діяльність у США та Європі і зосередитися на внутрішньому ринку.

Як пише Android Authority, додаткові питання викликала відставка глави підрозділу OnePlus в Індії Робін Лю. Саме він раніше запевняв, що компанія продовжує працювати у звичайному режимі, попри перші повідомлення про можливі зміни стратегії.

Попри це, офіційна позиція компанії залишається незмінною. Представники OnePlus заявляють, що бізнес у Європі функціонує стабільно, а користувачам гарантуються оновлення програмного забезпечення та сервісна підтримка.

Якщо OnePlus справді скоротить присутність на глобальному ринку, це стане помітною втратою для сегмента смартфонів, де компанія традиційно пропонувала сильні моделі за конкурентною ціною.